Εκλογές ΗΠΑ 2024: Ο πιλότος Ντόναλντ Τραμπ και οι φλεγόμενες κάλπες

Λίγα 24ωρα πριν τις εκλογές στις ΗΠΑ και ενώ ήδη οι Αμερικανοί ψηφίζουν Ντόναλντ Τραμπ ή Κάμαλα Χάρις, ταυτόχρονα βομβαρδίζονται από διαφημίσεις των δυο υποψηφίων και κάλπες τυλίγονται στις φλόγες.

Υπάρχει για παράδειγμα η διαφήμιση που παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ως πιλότο και τις ΗΠΑ ως αεροπλάνο. Ο γκαφατζής πιλότος δεν εμφανίζεται στο διαφημιστικό αλλά ακούγεται η χαρακτηριστική φωνή του να λέει διάφορα ανατριχιαστικά πράγματα. Φυσικά η διαφήμιση αυτή έχει γίνει viral καθώς οι εκλογές στις ΗΠΑ θα είναι έως τις 5 Νοεμβρίου και αργότερα το απόλυτο trend.

This is one of the best political ads I’ve ever seen. pic.twitter.com/kYlb8Zjtcz

Και υπάρχουν και αυτές οι διαφημίσεις από την άλλη πλευρά, του Ντόναλντ Τραμπ με τον Έλον Μασκ να βάζει ένα χεράκι να γίνουν επίσης viral και οι οποίες κάνουν επίκληση στο συναίσθημα με μια μητέρα να έχει χάσει την κόρη της και να ρίχνει όλο το φταίξιμο στην Κάμαλα Χάρις γι’ αυτό.

Επίσης, σε μια κάλπη στην οποία οι πολίτες ψηφίζουν μέσω επιστολικής ψήφου κάποιοι έβαλαν φωτιά στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

Ballot drop boxes with completed votes have just been set on fire in Vancouver, WA and Portland, OR. Expect more wild stuff this week. Stay vigilant. pic.twitter.com/qTXHPXZc2h