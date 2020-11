Εκλογές ΗΠΑ: Αυτή η γυναίκα προσευχήθηκε για τον Τραμπ και «έφερε» μέχρι αγγέλους από την Αφρική

Την λένε Πόλα Μισέλ Γουάιτ Κέιν και αν ο θρησκευτικός φανατισμός είχε όνομα έτσι θα τον έλεγαν. Η 54χρονη ιεροκήρυκας, συγγραφέας, τηλεευαγγελίστρια και πνευματική σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγινε viral 24 ώρες μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ.

Η γυναίκα αυτή πρωταγωνίστησε στην ορκωμοσία του Τραμπ το 2017 λέγοντας την προσευχή ενώπιον εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Από το 2014 έως σήμερα η γυναίκα αυτή είναι επικεφαλής μιας εκκλησίας στην Τάμπα της Φλόριντα που ίδρυσε με τον πάστορα Ράντι Γουάιτ το 1991 και μετέπειτα σύζυγό της.

Κατατάχθηκε στις 50 πιο ισχυρές φωνές στην κοινότητα και στην φιλανθρωπία το 2017 από το Orlando Magazine.

Έχει βγάλει εκατομμύρια δολάρια από τα κηρύγματά της και μάλιστα τα οικονομικά της εκκλησίας της έγιναν αντικείμενο ελέγχου από την Γερουσία με την οποία αρνήθηκε να συνεργαστεί.

Την αποκαλούν τσαρλατάνο και αιρετική ειδικά οι χριστιανοί ορθόδοξοι και πολλοί καθηγητές θεολογίας εξοργίστηκαν με την κίνηση του Τραμπ να την νομιμοποιήσει δίνοντάς της τέτοιο ρόλο στην ορκωμοσία του.

Η εκκλησία της πιστεύει ότι ο Χριστός πέθανε στον σταυρό όχι για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες της ανθρωπότητας αλλά για να σώσει τους ανθρώπους από τα οικονομικά προβλήματα!

Η Γουάιτ τα αρνείται όλα αυτά. Τον Ιούλιο του 2018 συζητώντας το θέμα της μετανάστευσης είπε ότι ο Ιησούς μετανάστευσε στην Αίγυπτο αλλά αυτό δεν ήταν παράνομο γιατί αν ήταν θα γινόταν αμαρτωλός και δεν θα ήταν ο Μεσσίας.

Σήμερα κάνει τον γύρο του διαδικτύου η παραληρηματική προσευχή που έκανε η Πόλα Γουάιτ για τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ.

Στο βίντεο η Γουάιτ ακούγεται να λέει: «Ακούω τον ήχο της νίκης. Ο Κύριος, λέει ότι τελείωσαν όλα. Ακούω τον ήχο της νίκης! Νίκη! Νίκη! Νίκη! Και πρόσθεσε: «Έρχονται οι άγγελοι». Και εδώ έρχεται το καλύτερο: «Οι άγγελοι έρχονται από την Αφρική. Έρχονται εδώ στο όνομα του Ιησού».

Presidential spiritual adviser Paula White is currently leading an impassioned prayer service in an effort to secure Trump’s reelection. pic.twitter.com/hCSRh84d6g