Εκλογές ΗΠΑ: Δέσμευση Μπάιντεν στην πρώτη του ομιλία – «Θα είμαι ένας πρόεδρος που ενώνει, όχι που διχάζει»

Στους Αμερικανούς με ένα καθαρά ενωτικό μήνυμα απευθύνθηκε ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζό Μπάιντεν στην πρώτη του ομιλία μετά την εκλογή του.

Σε μια άκρως πανηγυρική ομιλία ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ δεσμεύτηκε ότι θα επιδιώξει να ενώσει τους Αμερικανούς. Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι “έχει έρθει η ώρα να θεραπευθεί” μια βαθιά διχασμένη Αμερική, μετά τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές, παρά το γεγονός ότι ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει παραδεχθεί την ήττα του και έχει προσφύγει δικαστικά αμφισβητώντας το αποτέλεσμα σε κάποιες πολιτείες.

“Οι πολίτες αυτού του κράτους μίλησαν. Μας έδωσαν μια ξεκάθαρη νίκη, μια πειστική νίκη”, τόνισε ο Μπάιντεν από την πόλη όπου διαμένει, το Ουίλμινγκτον, απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί να τον ακούσουν μέσα από τα αυτοκίνητά τους, ενώ κάλεσε τους Αμερικανούς να μην συμπεριφέρονται πλέον “στους αντιπάλους τους σαν σε εχθρούς”.

“Δεσμεύομαι να είμαι ένας πρόεδρος που συσπειρώνει και όχι που διχάζει”, υπογράμμισε από τον προπύργιό του στο Ντέλαγουερ, αλλά και να “ηγηθώ των δυνάμεων της αξιοπρέπειας” προκειμένου η χώρα να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορονοϊού, να επιστρέψει στην οικονομική ευημερεία, να διασφαλίσει υγειονομική ασφάλεια για τις αμερικανικές οικογένειες και να εξαλείψει τον συστημικό ρατσισμό.

«Ας δώσουμε ο ένας στον άλλο μια ευκαιρία…Έφτασε η ώρα να βάλουμε στην άκρη τη σκληρή ρητορική, να ρίξουμε τους τόνους, να δούμε ο ένας τον άλλον, να ακούσουμε ο ένας τον άλλον ξανά». «Ήρθε η στιγμή να θεραπεύσουμε την Αμερική».

Χωρίς να απευθυνθεί στον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του, ο Μπάιντεν μίλησε απευθείας στους 70 εκατομμύρια Αμερικανούς που ψήφισαν τον Τραμπ.

“Προς όλους εσάς που ψηφίσατε τον πρόεδρο Τραμπ, κατανοώ την απογοήτευσή σας σήμερα. Έχω χάσει κι εγώ κάνα δύο φορές. Αλλά τώρα, ας δώσουμε ο ένας στον άλλο μια ευκαιρία. Έφτασε η ώρα να βάλουμε στην άκρη τη σκληρή ρητορική, να ρίξουμε τους τόνους, να δούμε ο ένας τον άλλον, να ακούσουμε ο ένας τον άλλον ξανά». «Ήρθε η στιγμή να θεραπεύσουμε την Αμερική».

This is the moment President-elect Joe Biden walked onto the stage for his victory speech and got a fist bump from Vice President-elect Kamala Harris.



