Εκλογές ΗΠΑ: Ψήφισε Μπάιντεν ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Βερμόντ

Γύρισε την πλάτη στον Ντόναλντ Τραμπ ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης του Βερμόντ, Φιλ Σκοτ.

Όπως ο ίδιος ανακοίνωσε ψήφισε τον Δημοκρατικό υποψήφιο στις αμερικανικές εκλογές 2020 Τζο Μπάιντεν σε μια κίνηση που προκάλεσε αίσθηση.

Τα όσα δήλωσε μάλιστα αναμένεται να προκαλέσουν μεγάλη συζήτηση στους κόλπους των Ρεπουμπλικάνων.

«Χρειαζόμαστε κάποιον να μας ενώσει. Η χώρας μας χρειάζεται να επουλώσει τις πληγές της. Και είμαι πολύ προβληματισμένος με όσα θα φέρουν 4 ακόμη χρόνια στην χώρα μας. Είμαστε τόσο διχασμένοι, χρειαζόμαστε ηγέτες, πρότυπα που θα βγουν μπροστά» δήλωσε.

“We need someone that can pull us together.”



Vermont’s Republican Gov. Phil Scott explains why he voted for Joe Biden, adding that “our country needs to heal.” https://t.co/bMrqNVtaLc pic.twitter.com/f4WiWRvzb5