Εκλογές ΗΠΑ: Ρεπουμπλικανή που στηρίζει το συνωμοσιολογικό κίνημα QAnon εξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Μια υποψήφια του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, που έχει στηρίξει ανοικτά το συνωμοσιολογικό κίνημα QAnon, εξελέγη σήμερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων και θα εκπροσωπεί μια εκλογική περιφέρεια της Τζόρτζια, μια πολιτεία προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων.

Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα κερδίσει την έδρα αυτή μετά τη νίκη της στις προκριματικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού κόμματος τον Αύγουστο, καθώς δεν είχε αντίπαλο αφού ο υποψήφιος των Δημοκρατικών αποσύρθηκε.

«Μεγάλη νίκη σήμερα το βράδυ!», έγραψε η 46χρονη Τέιλορ Γκριν στο Twitter.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την είχε συγχαρεί θερμά για τη νίκη της στις προκριματικές εκλογές, επισημαίνοντας σε tweet του: «Η Μάρτζορι είναι στιβαρή από κάθε άποψη και δεν εγκαταλείπει ποτέ, μια πραγματική ΝΙΚΗΤΡΙΑ!».

Ιδιοκτήτρια μιας μικρής επιχείρησης και νέα στην πολιτική η Τέιλορ Γκριν στηρίζει την QAnon ανοικτά. Έκτοτε έχει προσπαθήσει να πάρει αποστάσεις από τη συνωμοσιολογικό κίνημα, όμως δεν το έχει αποκηρύξει ακόμη.

Αυτό το ακροδεξιό κίνημα υποστηρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διεξάγει έναν μυστικό πόλεμο εναντίον μιας παγκόσμιας σέκτας που αποτελείται από σατανιστές παιδόφιλους.

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της QAnon, οι ΗΠΑ κυβερνώνται εδώ και δεκαετίες από «το βαθύ κράτος», μια μυστική οργάνωση στην οποία ανήκουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι –οι Κλίντον, οι Ομπάμα, οι Ρότσιλντ, ο Τζορτζ Σόρος, ηθοποιοί του Χόλιγουντ και άλλα μέλη της παγκόσμιας ελίτ.

Τα πρώτα κρυπτογραφημένα μηνύματα της QAnon εμφανίστηκαν 2017 και ήταν γραμμένα από τον μυστηριώδη “Q”.

