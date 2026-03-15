Κόσμος

Εκλογές στη Γαλλία: Στον δεύτερο γύρο η κρίσιμη μάχη για τις μεγάλες πόλεις

Σε όλες τις μεγάλες πόλεις στη Γαλλία θα αναμετρηθούν δύο ως και πέντε υποψήφιοι
Στον δεύτερο γύρο που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 22 Μαρτίου θα κριθεί η πρωτιά στις δημοτικές εκλογές στις μεγάλες πόλεις στη Γαλλία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις στη Γαλλία θα αναμετρηθούν δύο ως και πέντε υποψήφιοι αφού έχουν δικαίωμα να κατέβουν όλοι οι συνδυασμοί που στις πρώτες εκλογές έλαβαν πάνω από το 10% των ψήφων.

Στο Παρίσι την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο αριστερός υποψήφιος Εμανουέλ Γκρεγκουάρ με 36,4%, ενώ την δεύτερη θέση με 25% καταλαμβάνει η κεντροδεξιά υποψήφια Ραχιντά Ντατί.

Στη Μασαλία ο ακροδεξιός υποψήφιος Φρανκ Αλιζιό και ο αριστερός υποψήφιος Μπενουά Παγιάντ έλαβαν από 35,5% έκαστος.

Στην Λιόν τις δύο πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν ο υποψήφιος των οικολόγων Γκρεγκορί Ντουσίτ και ο υποψήφιος της κεντροδεξιάς Ζαν-Μισέλ Ολά συγκεντρώνοντας περίπου το 37% των ψήφων έκαστος.

Στο Στρασβούργο την πρώτη θέση καταλαμβάνει η σοσιαλίστρια Κατρίν Τροτμάν με 25%, ενώ την δεύτερη θέση καταλαμβάνει ο κεντροδεξιός υποψήφιος Ζαν-Φιλιπ Βετέρ με 24%.

Στο Μπορντό πρώτος έρχεται ο οικολόγος Πιερ Ουρμίκ με 27,7% και δεύτερος ο προσκείμενος στην παράταξη Μακρόν Τομά Καζνάβ με 25%.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
229
54
37
36
30
Newsit logo
Newsit logo