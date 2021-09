Μια «ανάσα» πριν τις εκλογές στην Γερμανία και το βράδυ της Κυριακής (19/9) διεξήχθη το τρίτο και τελευταίο τηλεοπτικό ντιμπέιτ. Στην τηλεμαχία – σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις – νικητής αναδείχθηκε ο υποψήφιος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Όλαφ Σολτς, τις εντυπώσεις όμως έκλεψε η δημοσιογράφος – όπως αναφέρουν τα αμέτρητα σχόλια στα social media – που συντόνισε τη συζήτηση.

Ο λόγος…; Η ελληνικής καταγωγής δημοσιογράφος Λίντα Ζερβάκη, η οποία ήταν μια από τις συντονίστριες του ντιμπέιτ, αξιοποίησε ένα τεύχους του «Μίκυ Μάους» για να ανοίξει το θέμα της κλιματικής αλλαγής στους υποψήφιους για την Καγκελαρία της Γερμανίας. Ξεκινώντας λοιπόν από την διαπίστωση ότι τα εν λόγω παιδικά περιοδικά στα προβλήματα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής από το 1993, η 46χρονη δημοσιογράφος ρώτησε τον Άρμιν Λάσετ, αν οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU/CSU) διάβαζαν… αρκετό Μίκυ Μάους την εποχή εκείνη.

This. Last debate before #GermanElection2021 and moderator @lindazervakis confronts @CDU candidate Armin #Laschet with German Mickey Mouse edition which mentioned climate change in 1993… pic.twitter.com/PqOWszAGnY