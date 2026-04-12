Εκλογές στην Ουγγαρία: Ο Όρμπαν παραδέχθηκε την «οδυνηρή» ήττα του

Εμφανώς σοκαρισμένος από το αποτέλεσμα στις εκλογές στην Ουγγαρία ο απερχόμενος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έκανε λόγο για οδυνηρή ήττα.

Ο Βίκτορ Ορμπάν αναγνώρισε την ήττα του στις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία με σύντομη ομιλία που εκφώνησε στο επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του.

«Τα αποτελέσματα των εκλογών, αν και δεν είναι ακόμα οριστικά, είναι σαφή· για εμάς, είναι οδυνηρά, αλλά αδιαμφισβήτητα.

Δεν λάβαμε την ευθύνη ούτε τη δυνατότητα να κυβερνήσουμε», δήλωσε ο εθνικιστής ηγέτης.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι «συνεχάρη το κόμμα που νίκησε» και ότι το κόμμα του, το Fidesz, θα υπηρετήσει το έθνος από την αντιπολίτευση.