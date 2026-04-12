Εκλογές στην Ουγγαρία: Συντριπτική ήττα Όρμπαν μετά από 16 χρόνια, μεγάλος νικητής ο Μαγιάρ

Οι εκλογές στην Ουγγαρία εξελίσσονται σε μια πολύ σημαντική στιγμή για τη χώρα, με το ενδιαφέρον να είναι μεγάλο και την αγωνία να κορυφώνεται όσο προχωρά η καταμέτρηση, καθώς ο Βίκτορ Όρμπαν φαίνεται να χάνει τις εκλογές μετά από 16 χρόνια, με βάσει τα πρώτα αποτελέσματα.

Στην Ουγγαρία, οι εκλογές δείχνουν να οδηγούν σε ανατροπή, καθώς τα πρώτα στοιχεία δίνουν προβάδισμα στην αντιπολίτευση. Αν και η εικόνα δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως, τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν σημαντική μετατόπιση των ψηφοφόρων.

Σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις, με πάνω από το 77,8% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί, το κόμμα Tisza φαίνεται να προηγείται καθαρά. Οι εκτιμήσεις μιλούν για περίπου 138 έδρες σε σύνολο 199, κάτι που, αν επιβεβαιωθεί, σημαίνει αλλαγή στην εξουσία.

Αυτό θα σήμαινε ότι ο Βίκτορ Όρμπαν, που κυβερνά τη χώρα εδώ και χρόνια, θα χάσει την πρωθυπουργία. Αν και το ποσοστό των ψήφων που έχει καταμετρηθεί είναι ακόμη μικρό, η εικόνα αυτή συμφωνεί με τις δημοσκοπήσεις που είχαν προηγηθεί.

Λίγες μέρες πριν τις εκλογές, ο Όρμπαν είχε δηλώσει με σιγουριά ότι «εμείς πάντα κερδίζουμε». Ωστόσο, τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν πως αυτή τη φορά τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά.

«Ευχαριστώ Ουγγαρία», έγραψε στο λογαριασμό του στο Facebook ο ηγέτης του Tisza Πέτερ Μαγιάρ στην πρώτη ανάρτησή του ενώ συνεχίζεται η καταμέτρηση.

Ο Πέτερ Μαγιάρ, αρχηγός της αντιπολίτευσης, δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν συνεχάρη το κόμμα του για τη νίκη του. Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Μαγιάρ έγραψε: «Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν μας συνεχάρη για τη νίκη μας μέσω τηλεφώνου.»

BREAKING: Viktor Orbán congratulates Péter Magyar on election victory in Hungary. pic.twitter.com/ex6N3t8faE — Clash Report (@clashreport) April 12, 2026

Λίγη ώρα αργότερα, ο Βίκτορ Όρμπαν παραδέχεται την ήττα του στις εκλογές στην Ουγγαρία.

«Το αποτέλεσμα των εκλογών είναι ξεκάθαρο και επώδυνο», δήλωσε.

«Δεν έχουμε πλέον το βάρος της διακυβέρνησης της χώρας, οπότε πρέπει να ξαναχτίσουμε τις κοινότητές μας.» και πρόσθεσε: «Δεν τα παρατάμε ποτέ, αυτό είναι κάτι που ξέρει ο κόσμος για εμάς, δεν τα παρατάμε ποτέ. Οι επόμενες ημέρες είναι για να επουλώσουμε τις πληγές μας.»

NOW: Viktor Orbán:



The election result, although not yet complete, is understandable and clear.



The responsibility and opportunity of governance were not given to us. I congratulated the winning party. pic.twitter.com/c1ZbKuVuuc — Clash Report (@clashreport) April 12, 2026

Υποστηρικτές του κόμματος του Όρμπαν μετά τα αποτελέσματα, συγκεντρώθηκαν και δείχνουν τη στεναχώρια τους, με κάποιους ακόμη και να κλαίνε.

Στον αντίποδα δεν ήταν λίγοι και εκείνοι που βγήκαν να πανηγυρίσουν με την αλλαγή στην εξουσία στην Ουγγαρία.

Η ανάρτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

«Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά στην Ουγγαρία απόψε», έγραψε σε μία λιτή ανάρτησή της η Ούσρουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την ήττα του Βίκτορ Όρμπαν, που πολλές φορές, πήγαινε κόντρα στην Ευρώπη, καθώς είχε ακόμη σχέσεις με τον Βλάντιμιρ Πούτιν και τη Ρωσία, αλλά ήταν και φίλος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγο αργότερα, με τα αποτελέσματα να έχουν κλειδώσει και τη συντριπτική ήττα του Όρμπαν να μην ανατρέπεται, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκανε μία νέα ανάρτηση σστην οποία δήλωσε: «Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη πάντα επέλεγε την Ουγγαρία. Μια χώρα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή της πορεία. Η Ένωση γίνεται πιο ισχυρή. Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη πάντα επέλεγε την Ουγγαρία. Μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Μια χώρα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή της πορεία. Η Ένωση γίνεται πιο ισχυρή».

Hungary has chosen Europe.



Europe has always chosen Hungary.



A country reclaims its European path.



The Union grows stronger.



Magyarország Európát választotta. Európa mindig Magyarországot választotta.



Együtt erősebbek vagyunk.



Egy ország visszatér az európai útjára.



Az… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026

Ο πρώην σύμμαχος που απειλεί τον Όρμπαν

Ο εκθρονισμός του Βίκτορ Όρμπαν ήρθε από έναν άνθρωπο που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν στο πλευρό του, σύμαμχός του.

Απέναντί του βρίσκεται πλέον το κεντροδεξιό κόμμα Tisza, με επικεφαλής τον Πέτερ Μαγιάρ. Ο Μαγιάρ ήταν για χρόνια πιστός συνεργάτης του Όρμπαν και είχε μάλιστα ρόλο στην κυβέρνηση το 2010, πριν αποχωρήσει από το κόμμα Fidesz το 2024.

Το κόμμα Tisza αναδείχθηκε στη συνέχεια ως η πιο ισχυρή δύναμη της αντιπολίτευσης, ειδικά μετά τις ευρωεκλογές του 2024, όπου κατέγραψε σημαντική άνοδο.

Ο Μάγιαρ υπόσχεται να βάλει τέλος στη διαφθορά, να ξεμπλοκάρει δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να φορολογήσει περισσότερο τους πλούσιους, ενώ θέλει να προχωρήσει και σε αλλαγές στο σύστημα υγείας που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

Οι περισσότερες ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις πριν τις εκλογές τον έδειχναν μπροστά από τον Όρμπαν, αν και πολλοί ψηφοφόροι δήλωναν ακόμα αναποφάσιστοι.

Την ίδια ώρα, αρκετοί πολίτες στην Ουγγαρία εμφανίζονται δυσαρεστημένοι, λόγω της οικονομικής στασιμότητας των τελευταίων χρόνων, της αύξησης του κόστους ζωής, αλλά και της ενίσχυσης του πλούτου επιχειρηματιών που συνδέονται με την κυβέρνηση.

Πώς λειτουργούν οι εκλογές στην Ουγγαρία

Οι βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια και το σύστημα είναι λίγο διαφορετικό από άλλες χώρες.

Οι πολίτες ρίχνουν δύο ψήφους. Από τις 199 έδρες του Κοινοβουλίου, οι 106 βγαίνουν από τοπικές εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγεται όποιος πάρει τις περισσότερες ψήφους, όπως γίνεται και στη Βρετανία.

Οι υπόλοιποι 93 βουλευτές εκλέγονται από ενιαία εθνική λίστα κομμάτων, κάτι που δίνει τη δυνατότητα στα κόμματα να εξασφαλίσουν επιπλέον έδρες ανάλογα με τη συνολική τους δύναμη.

Στις εκλογές του 2022, το κόμμα Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν είχε κερδίσει 135 έδρες, διατηρώντας ισχυρή πλειοψηφία δύο τρίτων, που του επέτρεψε να προχωρήσει σε αλλαγές στο Σύνταγμα.

Πριν το 2010, το εκλογικό σύστημα ήταν διαφορετικό, καθώς το Κοινοβούλιο είχε 386 έδρες, δηλαδή σχεδόν τις διπλάσιες από όσες έχει σήμερα.