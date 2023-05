Από τον Τζο Μπάιντεν, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Εμανουέλ Μακρόν και τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ως τον τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων απηύθυναν τα συγχαρητήριά τους στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη νίκη του στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθη χθες Κυριακή (28.5.2023) στην Τουρκία, η οποία του εξασφαλίζει νέα πενταετία στην εξουσία.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, που τελευταία συνεργάστηκε στενά με τον Τούρκο ομόλογό του, έκρινε πως η νίκη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις εκλογές ήταν «λογικό αποτέλεσμα της αφοσιωμένης δουλειάς του» και «περιφανής απόδειξη» της υποστήριξης της πολιτικής του από τους Τούρκους.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις «προσπάθειες» που καταβάλλει, κατ’ αυτόν, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να ενισχυθεί «η εθνική κυριαρχία» της Τουρκίας και για την άσκηση «ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής».

Μέλος του NATO, η Τουρκία έχει επιρροή σε περιοχές στρατηγικής σημασίας για τη Μόσχα, ιδίως στη Συρία, ενώ διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο στη σύρραξη στην Ουκρανία.

«Αδημονώ να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ως σύμμαχοι στο NATO για τα διμερή ζητήματα και τις παγκόσμιες προκλήσεις», ανέφερε μέσω Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις εκλογές της Τουρκίας.

Congratulations to President Recep Tayyip Erdogan of Türkiye on his re-election. I look forward to continuing to work together as NATO Allies on bilateral issues and shared global challenges.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν επίσης διαβεβαίωσε πως «αδημονώ να συνεχίσω να συνεργάζομαι με την κυβέρνηση που επέλεξε ο τουρκικός λαός».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ, σημείωσε πως «Συγχαρητήρια στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αδημονώ να συνεχίσω τη στενή συνεργασία μεταξύ των χωρών μας, από την ανάπτυξη του εμπορίου ως το να αντιμετωπίσουμε τις απειλές ως προς την ασφάλεια στις τάξεις του NATO».

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ήταν από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που απηύθυνε δημόσια συγχαρητήρια στον ισχυρό άνδρα της Τουρκίας, κρίνοντας πως οι χώρες τους έχουν «τεράστιες προκλήσεις να αντιμετωπίσουν μαζί».

Ανάμεσα σε αυτές τις «προκλήσεις» ο Γάλλος πρόεδρος θεωρεί πως είναι «η επιστροφή της ειρήνης στην Ευρώπη, το μέλλον της ευρωατλαντικής συμμαχίας μας, η Μεσόγειος». Πρόσθεσε πως «με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο συγχαίρω, θα συνεχίσουμε να προχωράμε».

Απευθύνοντας τα συγχαρητήριά του στον Τούρκο πρόεδρο, ο ηγέτης της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε την ελπίδα πως θα υπάρξει «ενίσχυση» των σχέσεων του Κιέβου και της Άγκυρας προκειμένου να υπάρξουν κατ’ αυτόν εγγυήσεις για την «ασφάλεια» στην Ευρώπη.

«Ελπίζουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τη στρατηγική εταιρική σχέση μας για το καλό των λαών μας και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη», τόνισε ο κ. Ζελένσκι μέσω Twitter στα τουρκικά.

Η Τουρκία διαδραμάτισε καίριο ρόλο στην ανανέωση της συμφωνίας δυνάμει της οποίας η Μόσχα επιτρέπει στο Κίεβο να συνεχίσει να εξάγει σιτηρά.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, ανέφερε πως ελπίζει η επανεκλογή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να δώσει «νέα ώθηση» στις σχέσεις των δύο κρατών για να «προωθήσουμε την κοινή μας ατζέντα».

Ο επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης χαρακτήρισε τις δυο χώρες «στενούς εταίρους και συμμάχους», θυμίζοντας πως «οι λαοί και οι οικονομίες τους συνδέονται βαθιά».

Ο Σουηδός πρωθυπουργός, Ουλφ Κρίστερσον, χαιρέτισε την επανεκλογή του Τούρκου προέδρου, τονίζοντας πως «η κοινή μας ασφάλεια είναι προτεραιότητα για το μέλλον»

Η Σουηδία, χώρα υποψήφια προς ένταξη στο NATO, παραμένει αντιμέτωπη με το βέτο της Τουρκίας, που την κατηγορεί πως προσφέρει καταφύγιο σε «τρομοκράτες», ιδίως μέλη του κουρδικού ένοπλου αυτονομιστικού κινήματος Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK), που η Άγκυρα, οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ανέφεραν πως «ανυπομονούν» να συνεχιστεί η «ανάπτυξη των σχέσεων» της ΕΕ και της Τουρκίας.

Η Τουρκία είναι επισήμως χώρα υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις που άρχισαν το 2005 περιήλθαν σε απόλυτο αδιέξοδο εδώ και χρόνια.

Οι σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία χαρακτηρίζονται δύσκολες, πάντως οι Βρυξέλλες θεωρούν την Άγκυρα απαραίτητο εταίρο, ειδικά όσον αφορά το ζήτημα της μετανάστευσης.

Ο Γενικός Γραμματέας του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ ανέφερε για τη νίκη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις εκλογές της Τουρκίας, πως «ανυπομονεί» να «συνεχίσουμε τη συνεργασία μας» στην προετοιμασία ενόψει της συνόδου κορυφής της συμμαχίας τον Ιούλιο στο Βίλνιους.

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες συνεχάρη χθες Κυριακή τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την επανεκλογή του στο αξίωμα, ανακοίνωσε εκπρόσωπός του.

«Αδημονεί να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος του κ. Γκουτέρες, χρησιμοποιώντας την ορθογραφία της ονομασίας της χώρας στα τουρκικά («Türkiye»).

Secretary-General @antonioguterres congratulates President Recep Tayyip Erdoğan on his reelection as President of the Republic of #Türkiye.



He looks forward to further strengthening the cooperation between Türkiye and the @UN.



Statement 👇https://t.co/L8WON50WAE