Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η παραθαλάσσια πόλη, Γουαγιακίλ, του Εκουαδόρ, μετά από απόφαση του προέδρου της χώρας, Γκιγιέρμο Λάσο, λόγω της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε χθες (14.8.2022) με αποτέλεσμα να πεθάνουν 5 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 17.

«Κήρυξα κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πόλη Γουαγιακίλ εξαιτίας των εγκληματικών ενεργειών των τελευταίων ωρών. Θα διατεθούν όλες οι δυνάμεις του κράτους για να ανακτηθεί ο έλεγχος της πόλης», τόνισε ο πρόεδρος του Εκουαδόρ, Γκιγιέρμο Λάσο, μέσω Twitter.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε σε ισχύ από χθες Κυριακή στο λιμάνι των 2,8 εκατομμυρίων κατοίκων στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας και θα διαρκέσει 30 ημέρες, διευκρίνισε ο Διέγο Ορδόνιες, επικεφαλής της Εθνικής Γραμματείας Δημόσιας και Κρατικής Ασφάλειας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο κ. Λάσο, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από έναν χρόνο, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του «δεν θα επιτρέψει στο οργανωμένο έγκλημα να αποπειραθεί να πάρει τον έλεγχο της χώρας». Άλλωστε, η ισχυρή έκρηξη με τους 5 νεκρούς και τους 17 τραυματίες αποδόθηκε στο οργανωμένο έγκλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

WATCH: Explosion destroys several homes and vehicles in southern Guayaquil, Ecuador; rescue efforts ongoing.



🎥: @anon_candanga pic.twitter.com/hj7tpbIrOQ