Τουλάχιστον ένα άτομο φέρεται να έχασε τη ζωή του από έκρηξη η οποία σημειώθηκε σε χημικό εργοστάσιο στη Βαρκελώνη στην Ισπανία, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών, λίγα λεπτά μετά τις 16:00 το απόγευμα ώρα Ελλάδας την Τρίτη (10.03.2020).

Το εργοστάσιο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη βρίσκεται στην περιοχή Λα Βερνέδα στη Βαρκελώνη. Οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών δήλωσαν ότι συνεργάζονται με την πυροσβεστική υπηρεσία και την εταιρεία για να καθορίσουν τις συνθήκες και τα αίτια της έκρηξης.

At least one dead as explosion hits oil chemical plant near #Barcelona – reports

