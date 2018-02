Έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ με μαρτυρία παρενόχλησης! «Δεν την ξέρω καν»

Δώδεκα χρόνια μετά την παρενόχληση από τον Ντόναλντ Τραμπ, η Rachel Crooks μίλησε ξανά για την τρομακτική εμπειρία της στη Washingtonpost. Ο Αμερικανός πρόεδρος λίγες ώρες μετά διέψευσε τους ισχυρισμούς της.

«Ακούει κανείς;» αναρωτιέται η Rachel Crooks και υπενθυμίζει τι έγινε το 2006 στο λόμπι του Πύργου Τραμπ. «Όλα έγιναν στον Πύργο Τραμπ. Είχα μόλις μετακομίσει στη Νέα Υόρκη και δούλευα ως γραμματέας άλλης εταιρείας στο κτίριο. Εκεί με παρενόχλησε».

Στα 35 της σήμερα χρόνια η Rachel Crooks θυμίζει ξανά τι είχε συμβεί μετά το email που είχε στείλει στους New York Times αρκετούς μήνες πριν από τις εκλογές το 2016. «Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι ενδιαφέρονται πραγματικά για αυτό ή αν θα έχει σημασία» είχε γράψει τότε.

«Περίμενε το ασανσέρ έξω από το γραφείο μας όταν βγήκα για να του συστηθώ. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως ήμουν αφελής. Πήρε το χέρι μου και με κράτησε. Με φίλησε πρώτα στο ένα μάγουλο και μετά στο άλλο. Μου μιλούσε ανάμεσα στα φιλιά. Με ρωτούσε από που είμαι και αν ήθελα να γίνω μοντέλο. Δεν άφηνε το χέρι μου και μετά άρχισε να με φιλάει στο στόμα. Το ένιωσα πολύ μεγάλο φιλί. Το όλο θέμα κράτησε πιθανότατα δύο λεπτά, ίσως λιγότερο».

Η Rachel Crooks ήταν τότε 22 ετών και ο Ντόναλν Τραμπ 59. Ήταν νωρίς το πρωί. Πήγε προς το μέρος του. Στεκόταν μόνος του και περίμενε το ασανσέρ. Του έδωσε το χέρι για να του συστηθεί. «Κύριε Τραμπ ήθελα να σας χαιρετήσω από τη στιγμή που οι εταιρείες μας συνεργάζονται» θυμάται να του είπε.

Από τότε που αποκάλυψε την ιστορία της το 2016, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «μυθοπλασία». «Είναι παράλογο να σκέφτεστε ότι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους επιχειρηματίες στον πλανήτη θα έκανε κάτι τέτοιο» ανέφερε η καμπάνια του Αμερικανού προέδρου.

Μετά το θέμα στη Washingtonpost, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν τη γνωρίζει. «Μια γυναίκα που δεν ξέρω και από όσο θυμάμαι δεν έχω γνωρίσει ποτέ είναι πρωτοσέλιδο στη Fake News Washington Post και λέει πως τη φίλησα (για δύο λεπτά) στο λόμπι του Πύργου Τραμπ πριν από 12 χρόνια. Δεν έγινε ποτέ. Ποιος θα το έκανε αυτό σε δημόσιο χώρο με τόση ασφάλεια…» σχολίασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.

A woman I don’t know and, to the best of my knowledge, never met, is on the FRONT PAGE of the Fake News Washington Post saying I kissed her (for two minutes yet) in the lobby of Trump Tower 12 years ago. Never happened! Who would do this in a public space with live security……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2018