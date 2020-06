Η προεκλογική ομάδα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να περάσει στην αντεπίθεση μετά τη μικρή συμμετοχή στην πρώτη προεκλογική συγκέντρωσή του εδώ και τρεις μήνες στην Τούλσα, κατηγορώντας διαδηλωτές και μέσα ενημέρωσης ότι εμπόδισαν ή επηρέασαν τους υποστηρικτές του ώστε να μην παρευρεθούν στην εκδήλωση.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Τραμπ έλεγε ότι “σχεδόν ένα εκατομμύριο” άνθρωποι είχαν ζητήσει εισιτήριο για την προεκλογική του συγκέντρωση στην Τούλσα της Οκλαχόμα, μια συντηρητική πολιτεία στην οποία είχε κερδίσει με διαφορά το 2016.

Όμως σε βίντεο που μεταδόθηκαν από την εκδήλωση φαίνονται πολλές κενές θέσεις. Ακόμη και τα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ αναφέρονταν χθες στην αποτυχία της συγκέντρωσης.

Hey guys look 👀 at what’s trending this morning 😂🤣 #TrumpMeltdown #TrumpRallyFail #EveryoneislaughingatyouDonald #Emptyseats pic.twitter.com/eqRZ1fIcAg

Ο Τραμπ “είναι έξαλλος”, μετέδωσαν το τηλεοπτικό δίκτυο NBC και η εφημερίδα New York Times επικαλούμενοι ανώνυμες πηγές.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, στον οποίο αρέσει να απευθύνεται σε μεγάλα πλήθη, είχε δηλώσει πριν την συγκέντρωση ότι η αίθουσα έχει χωρητικότητα περίπου 20.000 ατόμων και είχε εκτιμήσει ότι δεν θα αρκέσει και γι’ αυτό είχε προετοιμαστεί και ένα γειτονικό συνεδριακό κέντρο 40.000 θέσεων.

Όμως ελλείψει θεατών, ο Τραμπ χρειάστηκε να ακυρώσει την τελευταία στιγμή το Σάββατο μια ομιλία που είχε προετοιμάσει για τους υποστηρικτές του που θα συγκεντρώνονταν εκεί.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Τούλσα μέτρησε περίπου 6.200 θεατές στην προεκλογική συγκέντρωση, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο μέλη της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ έκαναν λόγο για τουλάχιστον 12.000 θεατές.

“Υπήρχαν πολλοί παράγοντες, όπως οι ανησυχίες για τις διαδηλώσεις που θα πραγματοποιούνταν”, δήλωσε χθες Κυριακή η σύμβουλος της ομάδας του Αμερικανού προέδρου, η Μερσέντες Σλαπ.

“Υπήρχαν διαδηλωτές που εμπόδισαν” την είσοδο των θεατών, πρόσθεσε μιλώντας στο Fox News, ενώ πρόσθεσε ότι κάποιες οικογένειες ίσως δεν τόλμησαν να πάνε “με τα παιδιά τους λόγω των ανησυχιών εξαιτίας των διαδηλωτών”.

Trump defeated after rally had more #Emptyseats than people. #EveryonesLaughingAtYouDonald pic.twitter.com/WLMTBaNRq4