Έξαλλος ο βασιλιάς Κάρολος με τον Άντριου να ιππεύει ατάραχος στο Γουίνδσορ μετά τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Επστάιν: «Φτάνει πια»

Νύχτα έφυγε από το σπίτι του στο Γουίνδσορ ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, αδελφός του βασιλιά Καρόλου, μετά τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Επστάιν. Αυτό που όμως ξεχείλισε το ποτήρι και την υπομονή του Καρόλου ήταν η ατάραχη στάση του Άντριου, που έκανε ιππασία σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ενώ οι αποκαλύψεις πλήττουν τη βασιλική οικογένεια.

Ο 65χρονος Άντριου Μάουντμπατέν-Γουίνδσορ, ο οποίος έχει χάσει τον τίτλο του πρίγκιπα, αναγκάστηκε να αποχωρήσει άρον άρον από το σπίτι του στο Royal Lodge, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος δεν άντεχε να βλέπει φωτογραφίες του αδελφού του να κάνει ιππασία γύρω από το Γουίνδσορ, ενώ οι αποκαλύψεις από τα αρχεία Επστάιν έπλητταν την οικογένεια. Έτσι ο Άντριου έφυγε άρον άρον το βράδυ της Δευτέρας (02.02.2026) ώστε να μην γίνει αντιληπτός και μετακόμισε στο Σάντριγχαμ, στο Νόρφολκ, μια έκταση που ανήκει στον βασιλιά Κάρολο.

«Η εικόνα του να βρίσκεται στις πρώτες σελίδες εφημερίδων, ιππεύοντας ή οδηγώντας το αυτοκίνητό του μπροστά σε φωτογράφους στο Γουίνδσορ, ήταν υπερβολική», δήλωσε πηγή από τη βασιλική οικογένεια. «Έπρεπε να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας».

«Ο Κάρολος είπε “φτάνει πια” και το μήνυμα μεταδόθηκε στον Άντριου: ήρθε η ώρα να κατευθυνθεί αμέσως στο Νόρφολκ».

Τυπικά η παραμονή του Άντριου στο Royal Lodge έληγε στις 31 Ιανουαρίου κι είχε συμφωνηθεί μία παράταση έως τις 10 Φεβρουαρίου πριν τη μετακόμιση στο Σάντρινγκχαμ, αλλά οι διαδικασίες επισπεύτηκαν μετά από νέες αποκαλύψεις που προέκυψαν από τη δημοσιοποίηση των νέων αρχείων του Επστάιν.

Ωστόσο, καθημερινά προέκυπταν νέα σκάνδαλα από τα τρία εκατομμύρια έγγραφα Επστάιν που δημοσιεύθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα – ανάμεσά τους και η υπόθεση ότι ο Άντριου φέρεται να είχε κανονιστεί ραντεβού με μια άγνωστη Ρωσίδα από τον καταδικασμένο παιδόφιλο που αυτοκτόνησε στο κελί του το 2019.

«Μετά τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Επστάιν, τού έγινε σαφές ότι ήρθε η ώρα για να φύγει», έγραψε η Sun επικαλούμενη φίλο του. «Ήταν τόσο εξευτελιστικό για εκείνον το ότι έφυγε ώστε επέλεξε να το κάνει μέσα στο σκοτάδι», είπε η ίδια πηγή.

Τον Οκτώβριο, ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους από τον Άντριου και είπε ότι θα τον απομακρύνει από το Γουίνδσορ μετά την αποκάλυψη λεπτομερειών για τη σχέση του με τον Επστάιν.

Ο βασιλιάς έχει επίσης δηλώσει ότι στέκεται στο πλευρό των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης.

Την Παρασκευή, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα νέα έγγραφα που συνδέονται με τον Επστάιν, περιλαμβανομένων emails απ’ όπου προκύπτει ότι ο Άντριου διατηρούσε τακτική επικοινωνία με τον χρηματιστή για περισσότερα από δύο χρόνια, αφότου ο αποθανών κρίθηκε ένοχος για σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος ανηλίκων.

Ο Άντριου αρνείται κάθε εμπλοκή του και στο παρελθόν είχε διαψεύσει ότι είχε σχέσεις με τον Επστάιν μετά την καταδίκη του τελευταίου το 2008 με εξαίρεση μια επίσκεψή του το 2010 στη Νέα Υόρκη «για να διακόψουν τις σχέσεις τους».