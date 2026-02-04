Υπόθεση Επστάιν: Ο Βασιλιάς Κάρολος πέταξε έξω τον Άντριου μια ώρα αρχύτερα

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ο άνθρωπος που πλέον δεν έχει τον τίτλο του Πρίγκιπα και ντρόπιασε όσο κανείς άλλος την βασιλική οικογένεια με την εμπλοκή του στην υπόθεση του παιδόφιλου Τζέφρι Επστάιν έφυγε από το Royal Lodge το βράδυ της Δευτέρας (02/02/26) και αυτή τη στιγμή ζει στο Wood Farm Cottage στο Σάντρινγχαμ ενώ η μόνιμη κατοικία του βρίσκεται υπό ανακαίνιση.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είχαν πει ότι η μετακόμιση θα γινόταν κάποια στιγμή στις αρχές του 2026, αλλά οι συνέπειες από την τελευταία δημοσιοποίηση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν φαίνεται να επιτάχυναν την αποχώρησή του. Ταυτόχρονα η πίεση πλέον είναι αφόρητη στον πρώην πρίγκιπα Άντριου να καταθέσει στις ΗΠΑ για τη σχέση του με τον παιδόφιλο Επστάιν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κτήμα του Σάντρινγχαμ ανήκει στον Βασιλιά Κάρολο ο οποίος και και θα πληρώσει τα έξοδα του νέου σπιτιού του αδελφού του.

Η εμπλοκή του Άντριου έφερε σε πολύ δύσκολη θέση τη βασιλική οικογένεια και, μάλιστα κάποιες χρονικές στιγμές οι αποφάσεις λαμβάνονταν με καθυστέρηση.

Αυτό που προσπαθούν τώρα είναι να κρατήσουν τον Άντριου μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αλλά και από το Παλάτι.