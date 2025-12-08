Εξοργιστικό βίντεο από την Τουρκία: Έδεσαν μαθητές με αυτισμό με σχοινιά στα θρανία για να κάνουν μάθημα

Σοκ και οργή προκαλεί στην Τουρκία βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και δείχνει μαθητές με αυτισμό δεμένους με σχοινιά στα θρανία τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Το συγκλονιστικό περιστατικό κατέγραψε γονέας σε ειδικό σχολείο της Προύσσας, πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τη Milliyet αρχές αντέδρασαν άμεσα. Η Επαρχιακή Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για το περιστατικό με τους μαθητές με αυτισμό να είναι δεμένοι στα θρανία. Το σχολείο φιλοξενεί παιδιά 9 έως 16 ετών με ειδικές ανάγκες. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΟ ΒΙΝΤΕΟ!

Otizmli öğrenciler iple bağlandı, MEB hemen harekete geçti



Bursa’da eğitim veren BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda, otizmli öğrencilerin sıralara bağlanarak ders işlendiği görüntüler ortaya çıktı.



9-16 yaş arasındaki özel gereksinimli öğrencilere eğitim… pic.twitter.com/91Zw8cVpQT — Objektif Türk (@objektifturkcom) December 8, 2025

Η Τουλάι Γκιουρέλ, μητέρα παιδιού με αυτισμό που φοιτά στο συγκεκριμένο σχολείο, περιέγραψε ένα περιβάλλον που – όπως λέει – όχι μόνο δεν υποστηρίζει τους μαθητές, αλλά τους επιβαρύνει: «Αυτά τα παιδιά πρέπει να έχουν σχολεία σε ήσυχες περιοχές. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που απαντούν συνεχώς αρνητικά στα παιδιά. Το παιδί μου είναι 11 ετών και έχει αυτισμό. Όταν ο γιος μου φοιτούσε στην Κόνια, ζωγράφιζε ακόμη και εικόνες. Όταν αλλάξαμε πόλη, άρχισαν τα προβλήματα».

Στη συνέχεια, περιέγραψε την επίδραση του σχολικού περιβάλλοντος στην ψυχολογία του παιδιού της: «Το γεγονός ότι το παιδί βρίσκεται σε ακατάλληλο περιβάλλον του προκαλεί σοβαρή βλάβη. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που επιδεικνύουν βία. Αυτό γίνεται λόγω έλλειψης γνώσεων και εκπαίδευσης. Τους δένουν για να τους ελέγχουν», είπε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.