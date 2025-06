Ελικόπτερο συνετρίβη δίπλα σε πελάτες εστιατορίου στο Μίσιγκαν: Δείτε βίντεο ντοκουμέντα

Τον απόλυτο πανικό έζησαν πελάτες ενός γνωστού εστιατορίου που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης στο Μίσιγκαν όταν ξαφνικά είδαν σε απόσταση αναπνοής να συντρίβεται ένα ελικόπτερο.

Το σοβαρό ατύχημα στη λίμνη του Μίσιγκαν καταγράφηκε από τα κινητά των πελατών που δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν είδαν το ελικόπτερο να προσγειώνεται οριακά δίπλα στα τραπέζια του εστιατορίου.

Στο βίντεο φαίνεται το ελικόπτερο να προσπαθεί να προσγειωθεί σε άδειο οικόπεδο αλλά για άγνωστο –μέχρι στιγμής- λόγο ξεκινά να περιστρέφεται έχοντας την «μύτη» του στο έδαφος μέχρι που εν τέλει ο πιλότος χάνει τον έλεγχο και το ελικόπτερο πέφτει με φόρα στο έδαφος.

Δείτε τα βίντεο:

Well that didn’t look right to me!



The privately owned helicopter crashed near the Cabana Blue Lakefront Sports Bar and Grill on Dyke Road in Clay Township, Michigan when the crash happened.



The Federal Aviation Administration and the National Transportation Safety Board have… pic.twitter.com/wBjcyMnOvo