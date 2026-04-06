Ελληνικοί patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία με ένα μόνο βλήμα

Στην αναχαίτηση ενός drone προχώρησε τα ξημερώματα της Μ. Δευτέρας (6.4.26) το ελληνικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriot που έχει αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία.

Η νέα αυτή εξέλιξη για τα συστήματα Patriot που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία έγινε γνωστή το πρωί μέσω άτυπης ενημέρωσης από το ΓΕΕΘΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Γνωρίζεται ότι τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 και πρώτες πρωινές ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας “Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept” για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (Μη Επανδρωμένο Αερόχημα – UAV), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της».

Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική συστοιχία Patriot που επιχειρεί στη Σαουδική Αραβία είχε προχωρήσει σε παρόμοια επιτυχία πριν από λίγες ημέρες, καταρρίπτοντας δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους, λίγο μετά την έναρξη της σύγκρουσης που έχει επεκταθεί σε ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σημειώνεται πως από το πρωί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρέθηκαν εκ νέου στο στόχαστρο επιθέσεων με πυραύλους και drones, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρεί εναντίον απειλών πυραύλων και drones», ανέφερε χαρακτηριστικά το υπουργείο μέσω X, καλώντας τους πολίτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών.