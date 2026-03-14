Ελληνόκτητο πλοίο με 10 Έλληνες ναυτικούς χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα

Το χτύπημα προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές ενώ τα 24 μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους
Ελληνόκτητο πλοίο με Έλληνες ναυτικούς, δέχθηκε ισχυρό χτύπημα, νωρίς το πρωί του Σαββάτου (14.03.2026) ενώ βρίσκονταν στα ανοιχτά της Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα.

Την είδηση έκανε γνωστή ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας μιλώντας το πρωί του Σαββάτου (14.03.2026) στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του Ertnews. Από την επίθεση στο πλοίο που έπλεε ανοιχτά στην περιοχή Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα, προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Τα 24 μέλη του πληρώματος (10 Έλληνες – 13 Φιλιπινέζοι και 1 Ρουμάνος) είναι καλά στην υγεία τους.

Το πλοίο δεν είχε φορτίο κατά τη στιγμή της επίθεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί αν το χτύπημα προκλήθηκε από μικρό πύραυλο ή από drone.

Ο υπουργός Ναυτιλίας εξήγησε πως το δεξαμενόπλοιο ήταν ναυλωμένο από τη Cevron και άφησε υπόνοιες για το ότι η επίθεση μπορεί να σχετίζεται με την απόφαση για τη μερική διακίνηση ρωσικού φυσικού αερίου για έναν μήνα.

«Η κατάσταση με απασχολεί και με ανησυχεί, παρακολουθούμε την κατάσταση», τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
258
101
68
66
57
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται: Ντόναλντ Τραμπ και Χεζμπολάχ υπόσχονται πόλεμο «μακράς διαρκείας»
Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήξει περισσότερους από 15.000 στόχους από την έναρξη του πολέμου, ενώ οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερα πλοία και 5.000 πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή
Σύννεφα καπνού υψώνονται μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού, έπειτα από την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, εν μέσω της αμερικανο-ισραηλινής αντιπαράθεσης με το Ιράν
Η πρώην Μις Καλιφόρνια επιτίθεται στον Ντόναλντ Τραμπ για τη στήριξη στο Ισραήλ: «Δεν σε αναγνωρίζω πια, θα προσεύχομαι για σένα»
Στην επιστολή της υποστήριξε ακόμη ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες «στέλνονται στη Μέση Ανατολή για να θυσιαστούν», ενώ τόνισε ότι αισθάνεται υποχρεωμένη να μιλήσει για τον πόλεμο στη Γάζα
Ντόναλντ Τραμπ και Κάρι Πρίτζιν Μπόλερ
