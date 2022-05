Τον γύρο των social media κάνει τις τελευταίες δημοσίευμα του «Business Insider» που υποστηρίζει ότι ο Έλον Μασκ, κατά την διάρκεια μιας πτήσης από τις ΗΠΑ στο Λονδίνο με το εταιρικό λίαρ τζετ της διαστημικής του εταιρείας, της Space X, παρενόχλησε σεξουαλικά την αεροσυνοδό του αεροσκάφους.

Το δημοσίευμα του «Business Insider» αναφέρει ότι ο Έλον Μασκ έβγαλε τα ρούχα του και ζήτησε από την αεροσυνοδό να του κάνει… μασάζ, ενώ την ακουμπούσε στο σώμα της. Μάλιστα, ο πάμπλουτος επιχειρηματίας φέρεται να είπε στην αεροσυνοδό ότι αν κάνει αυτό που της ζήτησε θα της κάνει δώρο ένα άλογο επειδή γνώριζε την αγάπη της για την ιππασία και επιπλέον της πρότεινε να γίνει ερωμένη του στις ιδιωτικές του πτήσεις.

Η αεροσυνοδός, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, όχι μόνο αρνήθηκε τις προτάσεις του Έλον Μασκ αλλά είχε πρόθεση να προχωρήσει και σε καταγγελία. Τελικά όμως το θέμα διευθετήθηκε με εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ της αεροσυνοδού και της Space X. Η αεροσυνοδός έλαβε μια αποζημίωση 250 χιλιάδων δολαρίων αλλά με ρήτρα εμπιστευτικότητας, να μην μιλήσει δηλαδή δημόσια για ότι συνέβη.

3 years after SpaceX is said to have paid a former employee $250,000 over Elon Musk's sexual misconduct, women at Musk's companies continue to complain about inappropriate behavior https://t.co/BVGXWTKQSr

Στελέχη του «Business Insider» υποστηρίζουν ότι συνομίλησαν με ένα φίλο της αεροσυνοδού ο οποίος αποκάλυψε το περιστατικό με τον Έλον Μάσκ, αλλά και ότι έχουν δει σχετικά έγγραφα της υπόθεσης. Το Insider επικοινώνησε τόσο με την αεροσυνοδό όσο και με την διοίκηση της Space X που αρνήθηκαν να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο.

The attacks against me should be viewed through a political lens – this is their standard (despicable) playbook – but nothing will deter me from fighting for a good future and your right to free speech