Ελβετία: Αυτό είναι το δημοφιλές μπαρ Constellation στο Κραν Μοντανά όπου έγινε η φονική έκρηξη – Λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια

Στο μπαρ Constellation εκτυλίχθηκε η τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς σε θέρετρο στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Είναι μία «πραγματική θεσμική παρουσία» στην περιοχή, λέει η ανταποκρίτρια του BBC από το Κραν Μοντανά. Το μπαρ στην Ελβετία λειτουργεί εδώ και τουλάχιστον 40 χρόνια.

Πρόκειται για μεγάλο μπαρ, όχι ιδιαίτερα πολυτελές – σε αντίθεση με τον γενικά ακριβό και κοσμικό χαρακτήρα του χιονοδρομικού θερέτρου.

Το Κραν Μοντανά έγινε ιδιαίτερα γνωστό τη δεκαετία του 1980, όταν φιλοξενούσε αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου σκι, διοργάνωση που αναμένεται να επιστρέψει.

Οι πρώτες εικόνες από το εσωτερικό του μπαρ

Νεανικό μπαρ για μπύρες και χορό

Ενώ πολλά μπαρ της περιοχής είναι πολυτελή, το Constellation δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Διαθέτει επάνω όροφο με οθόνες τηλεόρασης, όπου ο κόσμος παρακολουθεί ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Many people were killed and others injured after an explosion at a bar in the ski resort town of Crans-Montana, Switzerland. pic.twitter.com/d2g9rqcCrY — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 1, 2026

Στο ισόγειο υπάρχει ένας μεγάλος χώρος μπαρ, όπου – όπως εκτιμάται – την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο κόσμος χόρευε και έπινε.

Almeno 10 morti e 10 feriti nell’#esplosione in un bar nella stazione sciistica di #CransMontana, in Svizzera, durante i festeggiamenti di Capodanno. La polizia conferma che non si tratta di un attentato. Il locale può ospitare fino a 400 persone. pic.twitter.com/JU5uVKqj4P — Rai Radio1 (@Radio1Rai) January 1, 2026

«Πηγαίνεις εκεί για μπίρες – είναι ένα μπαρ νεανικό», σημειώνει. Το κοινό θα ήταν μείγμα νέων ανθρώπων, Ελβετών αλλά και επισκεπτών από τις γύρω κοιλάδες που ανέβηκαν στο Κραν Μοντανά για να γιορτάσουν. Πιθανότατα υπήρχε και πολυεθνικό κοινό, όπως συμβαίνει συνήθως στο θέρετρο.