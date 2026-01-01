Ελβετία: Αυτό είναι το δημοφιλές μπαρ Constellation στο Κραν Μοντανά όπου έγινε η φονική έκρηξη – Λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια

Κόσμος

Νεανικό μπαρ για μπύρες και χορό, όχι ιδιαίτερα πολυτελές - Έγινε ιδιαίτερα γνωστό τη δεκαετία του 1980, όταν φιλοξενούσε αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου σκι
Το εσωτερικό από το μπαρ Le Constellation που πήρε φωτιά
Το εσωτερικό από το μπαρ Le Constellation που πήρε φωτιά

Στο μπαρ Constellation εκτυλίχθηκε η τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς σε θέρετρο στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Είναι μία «πραγματική θεσμική παρουσία» στην περιοχή, λέει η ανταποκρίτρια του BBC από το Κραν Μοντανά. Το μπαρ στην Ελβετία λειτουργεί εδώ και τουλάχιστον 40 χρόνια.

Πρόκειται για μεγάλο μπαρ, όχι ιδιαίτερα πολυτελές – σε αντίθεση με τον γενικά ακριβό και κοσμικό χαρακτήρα του χιονοδρομικού θερέτρου.

Το Κραν Μοντανά έγινε ιδιαίτερα γνωστό τη δεκαετία του 1980, όταν φιλοξενούσε αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου σκι, διοργάνωση που αναμένεται να επιστρέψει.

Οι πρώτες εικόνες από το εσωτερικό του μπαρ

To δημοφιλές μπαρ Constellation στο Κραν Μοντανά όπου σημειώθηκε η πολύνεκρη έκρηξη
To δημοφιλές μπαρ Constellation στο Κραν Μοντανά όπου σημειώθηκε η πολύνεκρη έκρηξη
Το εσωτερικό από το μπαρ Le Constellation που πήρε φωτιά
Το εσωτερικό από το μπαρ Le Constellation που πήρε φωτιά / Valais Canton Police / Handout via REUTERS

Νεανικό μπαρ για μπύρες και χορό

Ενώ πολλά μπαρ της περιοχής είναι πολυτελή, το Constellation δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Διαθέτει επάνω όροφο με οθόνες τηλεόρασης, όπου ο κόσμος παρακολουθεί ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Στο ισόγειο υπάρχει ένας μεγάλος χώρος μπαρ, όπου – όπως εκτιμάται – την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο κόσμος χόρευε και έπινε.

«Πηγαίνεις εκεί για μπίρες – είναι ένα μπαρ νεανικό», σημειώνει. Το κοινό θα ήταν μείγμα νέων ανθρώπων, Ελβετών αλλά και επισκεπτών από τις γύρω κοιλάδες που ανέβηκαν στο Κραν Μοντανά για να γιορτάσουν. Πιθανότατα υπήρχε και πολυεθνικό κοινό, όπως συμβαίνει συνήθως στο θέρετρο.

