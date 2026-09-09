Κόσμος

Ελβετία: Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό – Αναφορές για τραυματίες

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την αιτία της έκρηξης ή τυχόν θύματα
Αστυνομία στην Ελβετία / Φωτο αρχείου /REUTERS/Denis Balibouse
Αστυνομία στην Ελβετία / Φωτο αρχείου /REUTERS/Denis Balibouse
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Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Ελβετίας αφού γύρω στις 10:00 το πρωί (ώρα Ελβετίας) της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου σημειώθηκε έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό. Υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των διεθνών μέσων, κατέρρευσε επίσης τμήμα του κτιρίου από την έκρηξη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον δύο άτομα. Η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στον υδροηλεκτρικό σταθμό του Ρίτομ, στην Πιότα (Κουίντο), στην κοιλάδα της Λεβεντίνα στην Ελβετία.

«Οι περιπολίες βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι ακόμα νωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες», μας δήλωσαν οι ερευνητές.

Το Rescue Media αναφέρει ότι μεγάλος αριθμός υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσε στον τόπο του συμβάντος: πυροσβέστες, διασώστες της Tre Valli Soccorso και ένα ελικόπτερο της REGA, εκτός από την αστυνομία, η οποία απέκλεισε την περιοχή.

Η έκρηξη σημειώθηκε εντός των εγκαταστάσεων και δεν είναι σαφές αν επηρεάστηκε το υπάρχον ιστορικό κτίριο του 1917 ή το νέο κτίριο που βρίσκεται υπό κατασκευή. Το νέο κτίριο, κόστους 350 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, επρόκειτο να τεθεί σε λειτουργία έως το 2027.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την αιτία της έκρηξης ή τυχόν θύματα.

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