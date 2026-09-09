Μπιλ Άκμαν: Η κόρη του δισεκατομμυριούχου της Wall Street δοκιμάζει πρωτοποριακή θεραπεία για την όραση – Τυφλώθηκε στα 26 της

Η ζωή του δισεκατομμυριούχου Μπιλ Άκμαν ανατράπηκε τον Φεβρουάριο, όταν η 26χρονη κόρη του Λούσι Άκμαν κατέρρευσε στο διαμέρισμά της στο Μπρούκλιν μετά από εγκεφαλική αιμορραγία που της προκάλεσε παράλυση, απώλεια ομιλίας και τύφλωση. Ο μεγαλοεπενδυτής της Wall Street αποφάσισε να κάνει ό,τι περνά από το χέρι και την τσέπη του για να ξαναδεί η κόρη του.

Ανέλαβε αμέσως δράση, εξασφαλίζοντας την εισαγωγή της στο νοσοκομείο Mt. Sinai της Νέας Υόρκης και κινητοποιώντας ένα δίκτυο ισχυρών γνωριμιών ανά τον κόσμο. Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής κατάφερε να της εξασφαλίσει πρόσβαση σε πρωτοποριακή κυτταρική θεραπεία, η οποία κερδίζει συνεχώς έδαφος ανάμεσα στους υποστηρικτές της μακροζωίας που αναζητούν τρόπους παράτασης της ανθρώπινης ζωής.

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La fille d’un milliardaire américain perd la vue à 26 ans, son père mise sur un traitement expérimental pour la sauver

➡️ https://t.co/2dZmO2Rhq0 pic.twitter.com/7a72yckoJq — Le Parisien (@le_Parisien) September 8, 2026

Από τα μιτοχόνδρια του ποδιού, στην αποκατάσταση της όρασης

«Στόχος είναι η δημιουργία του μεγαλύτερου ινστιτούτου στον κόσμο για τον εγκέφαλο, με επίκεντρο την έρευνα, την αποκατάσταση, την ανάρρωση και τη βελτιστοποίηση του ανθρώπου», δήλωσε στην πλατφόρμα X. Εκεί, εξάλλου, μοιράζεται με κάθε λεπτομέρεια την προσωπική του ιστορία στους 2,9 εκατομμύρια ακολούθους του.

Μάτια / iStock

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) χορήγησε επείγουσα άδεια στην ιατρική ομάδα της κόρης του, Λούσι. Η συγκεκριμένη έγκριση, όπως σημειώνει η Washington Post, γνωστή ως «παρηγορητική» ή «συμπονετική χρήση» (compassionate use), επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε ερευνητικές θεραπείες, όταν δεν υφίστανται εγκεκριμένες εναλλακτικές για τη σωτηρία του ασθενούς.

Η πρωτοποριακή έγκριση αφορούσε τη μεταμόσχευση μιτοχονδρίων – των λεγόμενων «ενεργειακών εργοστασίων» των κυττάρων – από τον μυ του ποδιού στα μάτια της, με την ελπίδα ότι τα κυτταρικά αυτά σωματίδια θα επουλώσουν τα οπτικά νεύρα, αποκαθιστώντας την όρασή της.

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Τα πρώτα αποτελέσματα στην Λούσι Άκμαν

Κατά τις πρώτες εβδομάδες, η θεραπεία – μια ένεση στα μάτια – απέφερε στη Λούσι Άκμαν περιορισμένο αποτέλεσμα. Ανέκτησε την ικανότητα να αντιλαμβάνεται το φως, σύμφωνα με επιστημονική εργασία που κατέθεσε η ομάδα του Πουτρίνο στο περιοδικό Nature, η οποία πάντως δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί. Ωστόσο, ένα μήνα μετά, η βελτίωση άρχισε να εξασθενεί.

«Αναπτύσσουμε μια μέθοδο που θα επιτρέπει τη διενέργεια εγχύσεων με μεγαλύτερη συχνότητα», αποκάλυψε ο Μπιλ Άκμαν, προσθέτοντας ότι τα μιτοχόνδρια διαθέτουν εκπληκτικές δυνατότητες.

Πάντως ο ίδιος έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να επενδύσει περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία ενός ερευνητικού ινστιτούτου, το οποίο θα επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην έρευνα για τον εγκέφαλο, την αποκατάσταση και τη μακροζωία.