Ο Τραμπ μοιράζει χριστουγεννιάτικα «δώρα» 45.000 δολαρίων σε γυναίκες συνεργάτες του: Η Νάταλι Χαρπ, η εντυπωσιακή βοηθός Τύπου και η ρεσεψιονίστ

Πλουσιοπάροχα ήταν τα χριστουγεννιάτικα δώρα του Ντόναλντ Τραμπ σε 4 στενούς συνεργάτες του – εκ των οποίων οι 3 νέες γυναίκες – ενόψει των γιορτών. «Ο μποναμάς του προέδρου των ΗΠΑ σε άτομα του στενού του κύκλου είναι μία συνήθεια ετών, τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας του στην κυβέρνηση όσο και κατά την περίοδο που δραστηριοποιούνταν στον ιδιωτικό τομέα», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο ΑΡ.

Πρώτη στη χριστουγεννιάτικη λίστα του Ντόναλντ Τραμπ ήταν η Νάταλι Χαρπ, η προσωπική βοηθός του Αμερικανού προέδρου, που έχει γίνει η σκιά του κι έχει γίνει viral για την αφοσίωσή της στον Τραμπ. Η 35χρονη ξανθιά εμμονική συνεργάτιδα του Τραμπ έλαβε ως χριστουγεννιάτικο δώρο 45.000 δολάρια – με την ετήσια αμοιβή της να ανέρχεται σε 150.000 δολάρια.

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Σύμφωνα με οικονομικές αποκαλύψεις για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των στελεχών που δημοσιοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2026, τρεις συνεργάτες του Τραμπ πήραν από 45.000 δολάρια και ένας 20.000 δολάρια.

Η Νάταλι Χαρπ είναι ίσως η πιο αφοσιωμένη συνεργάτιδα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει το παρατσούκλι «άνθρωπος – εκτυπωτής» / REUTERS / Jonathan Ernst

Αντίστοιχο ποσό με αυτό της Νάταλι Χαρπ έλαβαν ως δώρο άλλες δύο γυναίκες του προέδρου: Η Μάργκο Μάρτιν, σύμβουλος επικοινωνίας, και η Τσάμπερλεϊν Χάρις, αναπληρώτρια διευθύντρια των λειτουργιών του Οβάλ Γραφείου, που επίσης αμείβονται με 150.000 δολάρια ετησίως.

Ο «ριγμένος» της υπόθεσης είναι ο Γουόλτ Νάουτα, ο διευθυντής των λειτουργιών του Οβάλ Γραφείου που έλαβε ένα ξεχωριστό χρηματικό δώρο, ύψους 20.000 δολαρίων, με την αμοιβή του να φτάνει τα 75.000 δολάρια τον χρόνο.

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Στα οικονομικά έγγραφα, κάθε πληρωμή χαρακτηρίστηκε ως «Χρηματικό Δώρο για τις Γιορτές». Ωστόσο, οι αποκαλύψεις για τα χρηματικά δώρα του Ντόναλντ Τραμπ προς τους στενούς του συνεργάτες προκάλεσαν άμεσες αντιδράσεις, εστιάζοντας κυρίως σε νομικά και ηθικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των κυβερνητικών υπαλλήλων.

Πολλοί τόνισαν ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο και ασυνήθιστο για έναν εν ενεργεία πρόεδρο να δίνει τόσο μεγάλα ποσά σε μετρητά απευθείας σε ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, καθώς αντιστοιχούν σχεδόν στο 1/3 του ετήσιου μισθού των συγκεκριμένων υπαλλήλων. Αυτή η αναλογία ενισχύει τις ανησυχίες για το μέγεθος της οικονομικής εξάρτησης ή επιρροής.

Ο Λευκός Οίκος, από την πλευρά του, υπεραμύνθηκε των πληρωμών, δηλώνοντας ότι ο Τραμπ έχει μακρά ιστορία στο να κάνει προσωπικά γιορτινά δώρα σε ανθρώπους του περιβάλλοντός του και ότι τα χρήματα δεν είχαν καμία σχέση με τα επίσημα κυβερνητικά καθήκοντα των βοηθών.

Ποιοι πήραν το παχυλό χριστουγεννιάτικο δώρο

Η Νάταλι Χαρπ είναι συνεχώς στο πλευρό του Τραμπ, γνωστή ως «ανθρώπινος εκτυπωτής», επειδή κουβαλάει μαζί της πάντα έναν φορητό εκτυπωτή, ώστε να μπορεί να εκτυπώνει ανά πάσα στιγμή ευνοϊκά δημοσιεύματα για τον πρόεδρο και να διαχειρίζεται τις αναρτήσεις του στα social media (μετά να τις εκτυπώνει), καθώς ο Τραμπ προτιμά να διαβάζει σημαντικές πληροφορίες σε χαρτί παρά σε οθόνη.

Νάταλι Χαρπ, η σκιά του Τραμπ / REUTERS / Evelyn Hockstein

Η Μάργκο Μάρτιν εργάζεται για τον Τραμπ από την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο αχρικά ως βοηθός Τύπου το 2019 και συνέχισε να εργάζεται ως γραμματέας Τύπου του Τραμπ και μετά την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν ως προέδρου των ΗΠΑ.

Η Μάργκο Μάρτιν, σύμβουλος επικοινωνίας του Τραμπ / AP Photo / Mark Schiefelbein

Η Τσάμπερλεϊν Χάρις ξεκίνησε την καριέρα της στον Λευκό Οίκο και κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ έγινε γνωστή ως «η ρεσεψιονίστ των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Γουόλτ Νάουτα, πριν από την τωρινή θέση του ως διευθυντής των λειτουργιών του Οβάλ Γραφείου, ήταν πρώην στρατιωτικός θαλαμηπόλος του Λευκού Οίκου και προσωπικός βοηθός του Ντόναλντ Τραμπ.