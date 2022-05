Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε βιομηχανικό κτίριο στο Σπράιτενμπαχ, έξω από τη Ζυρίχη, και τρεις άνθρωποι λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες γιατί εισέπνευσαν δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν ακόμη άνθρωποι μέσα στο κτίριο γιατί δεν μπορούμε να μπούμε στο κτίριο επί του παρόντος», δήλωσε ο ‘Αντριαν Μπέρι εκπρόσωπος της αστυνομίας στο καντόνι ‘Ααργκαου. «Υπάρχει πολύ δυνατός καπνός και το κτίριο καίγεται ακόμη».

Ο εκπρόσωπος είπε στο Reuters ότι το κτίριο φαίνεται να είναι μια εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση εύφλεκτων υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή δρόμων.

Η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται στο σημείο με μεγάλη δύναμη, μετέδωσε η ελβετική ραδιοφωνία και τηλεόραση SRF, προσθέτοντας ότι πυκνός μαύρος καπνός είναι ορατός από μίλια μακριά.

Fire broke out in the Industrial area of #RhenusLogistics in Spreitenbach AG – Switzerland. #Fire #Switzerland #spreitenbach pic.twitter.com/DWQ6Zkg7S4