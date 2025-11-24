Κόσμος

Ελβετία: «Στο σφυρί» ισπανικό χρυσό κέρμα του 1609 – «Θα γίνει το πιο ακριβό ευρωπαϊκό νόμισμα όλων των εποχών»

Χαμένο για πολλούς αιώνες, κατέληξε στις ΗΠΑ γύρω στο 1950 - Η τιμή εκκίνησης στη δημοπρασία αγγίζει τα 2,48 εκατομμύρια δολάρια
Το ισπανικό κέρμα Centen
Το ισπανικό κέρμα Centen / REUTERS / Denis Balibouse

Ρεκόρ αναμένεται να σπάσει σε δημοπρασία στην Ελβετία ένα μεγάλο χρυσό κέρμα που κόπηκε το 1609 για λογαριασμό του βασιλιά Φιλίππου Γ΄της Ισπανίας, με εμπειρογνώμονες να εκτιμούν ότι μπορεί να γίνει το πιο πολύτιμο κέρμα στην Ευρώπη.

To μοναδικό αυτό αντικείμενο, βάρους 339 γραμμαρίων, έχει τιμή εκκίνησης στα 2 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (2,48 εκατομμύρια δολάρια), έγινε γνωστό από τον οίκο δημοπρασιών, με έδρα τη Γενεύη, Numismatica Genevensis SA.

«Το κέρμα θα καταρρίψει σίγουρα το ρεκόρ του ακριβότερου ευρωπαϊκού κέρματος όλων των εποχών», δήλωσε στο Reuters ο διευθυντής του οίκου Φρανκ Μπαλντάτσι.

Ο διευθυντής του οίκου Numismatica, Φρανκ Μπαλντάτσι με το κέρμα CentenΟ διευθυντής του οίκου Numismatica, Φρανκ Μπαλντάτσι με το κέρμα Centen / REUTERS / Denis Balibouse

Το Centen ή 100 εσκούδος σε ένα πρώην ισπανικό νόμισμα, φτιάχτηκε στην πόλη Σεγόβια, στην κεντρική Ισπανία, από χρυσό που μετέφεραν οι κατακτητές οι οποίοι είχαν πάει στην Αμερική ή τον «Νέο Κόσμο».

Κατασκευάστηκε ως μία επίδειξη βασιλικού πλούτου και ισχύος, με την αξία του να ισοδυναμεί με τους μισθούς πολλών ετών, και είναι το μεγαλύτερο στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, επισήμανε ο ιδρυτής του οίκου δημοπρασιών Αλέν Μπαρόν.

Χαμένο για πολλούς αιώνες, κατέληξε στις ΗΠΑ γύρω στο 1950 όπου ένας Νεοϋορκέζος συλλέκτης το αγόρασε προτού το πουλήσει σε έναν Ισπανό αγοραστή 10 χρόνια αργότερα. Κατόπιν, το πήρε σε μια δημοπρασία ένας άλλος συλλέκτης, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή.

«Ήταν πραγματικά ένα βασιλικό δώρο, ένα δώρο για άλλους βασιλιάδες ή βασίλισσες», είπε ο Μπαρόν. «Ο επόμενος ιδιοκτήτης του θα έχει τη δυνατότητα να είναι, με κάποιο τρόπο, ίσος με έναν βασιλιά, καθώς ήταν ένας βασιλιάς που το προσέφερε σε έναν άλλο βασιλιά».

Το ισπανικό κέρμα CentenREUTERS / Denis Balibouse

«Υπάρχει ενδιαφέρον από αγοραστές στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, οι οποίοι αναζητούν ένα «περιουσιακό στοχείο-τρόπαιο», όπως και από ιδρύματα, τονίζει ο οίκος δημοπρασιών.

Την τωρινή τιμή ρεκόρ για ένα ευρωπαϊκό νόμισμα κατέχει ένα κέρμα των 100 δουκάτων που ανήκε κάποτε στον Φερδινάνδο Γ’, το οποίο πουλήθηκε έναντι 1,95 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (2,42 εκατομμύρια δολάρια).

