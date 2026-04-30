Οι IDF ισοπέδωσαν με 24 τόνους εκρηκτικά ένα υπόγειο οχυρό 140 μέτρων της Χεζμπολάχ – Εντυπωσιακό βίντεο

Ένα εντυπωσιακό βίντεο από την καταστροφή υπόγειας σήραγγας της Χεζμπολάχ, μήκους άνω των 140 μέτρων, έδωσε σήμερα Πέμπτη (30/04/2026) στη δημοσιότητα ο στρατός του Ισραήλ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των IDF, δυνάμεις της 226ης Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων του Ισραήλ και της μονάδας Γιαχαλάμ, υπό τη διοίκηση της 146ης Μεραρχίας, προχώρησαν στην καταστροφή της σήραγγας της Χεζμπολάχ στην περιοχή Ρας Μπίντα, στο νότιο Λίβανο, χρησιμοποιώντας περισσότερους από 24 τόνους εκρηκτικών.

Όπως αναφέρεται, στο εσωτερικό της σήραγγας εντοπίστηκαν χώροι διαμονής και οργάνωσης, επιχειρησιακά φρέατα, καθώς και σημαντικός οπλισμός.

Η σήραγγα φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί πρόσφατα από μέλη της οργάνωσης για την προώθηση επιθέσεων.

Τις τελευταίες 24 ώρες, η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ πραγματοποίησε επιδρομές, στοχεύοντας ενόπλους και υποδομές της Χεζμπολάχ, σε συντονισμό με τις δυνάμεις της μεραρχίας.

Παράλληλα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα τον θάνατο ενός στρατιώτη στον νότιο Λίβανο, ανεβάζοντας σε τέσσερις τον αριθμό των θυμάτων τους αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, στις 17 Απριλίου.

Ο 19χρονος Λιέμ Μπεν Χεμό «σκοτώθηκε σε μάχη στον νότιο Λίβανο», σύμφωνα με την ενημέρωση από τις IDF, στην οποία επισημαίνεται πως τραυματίστηκε επίσης ένας ισραηλινός στρατιώτης.

Όπως γράφουν οι Times of Israel, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε το πρωί επίθεση με δύο drones-καμικάζι εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή Καντάρα. Το ένα αναχαιτίστηκε, αλλά το δεύτερο εξερράγη κοντά στους στρατιώτες.

Από τις 2 Μαρτίου, όταν το Ισραήλ άρχισε ξανά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεμπολάχ, 17 ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).