Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν ακόμη 16 θύματα της φονικής φωτιάς στο Κραν Μοντανά – Μόλις 14 χρόνων το νεότερο

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 24 θύματα - Παραμένει αγνοούμενη η 15χρονη Αλίκη - Σε εξέλιξη η έρευνα για τους ιδιοκτήτες του μπαρ και τους λόγους που εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα η φωτιά
REUTERS
REUTERS/Stephanie Lecocq

«Αγώνας δρόμου» για την ταυτοποίηση των σορών των θυμάτων που σκοτώθηκαν από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ του Κραν Μοντανά στην Ελβετία. Η αστυνομία ταυτοποίησε ακόμη 16 σορούς, με το νεότερο θύμα να είναι μόλις 14 χρόνων.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 24 θύματα αν και οι νεκροί ανέρχονται στους 40. Η ταυτοποίησή τους θεωρείται δύσκολη μιας και οι περισσότεροι σοροί ανασύρθηκαν από το φλεγόμενο μπαρ της Ελβετίας είτε απανθρακωμένοι είτε με σοβαρά και εκτεταμένα εγκαύματα. Πέρα από την 14χρονη που είναι η μικρότερη σε ηλικία που έχασε τη ζωή της στη φωτιά, ακόμη 9 θύματα είναι κάτω των 18 χρόνων.

Σύμφωνα με την αστυνομία πρόκειται για Ιταλούς, Ρουμάνους, Τούρκους και Γάλλους.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται ποινική έρευνα σε βάρος του ζευγαριού που διαχειρίζονταν το μπαρ Le Constellation, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων ζουν έναν αβάσταχτο εφιάλτη προσπαθώντας να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τα αγαπημένα τους πρόσωπα που εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενα. Ανάμεσα σε αυτούς και η 15χρονη ελληνικής καταγωγής, Αλίκη.

Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν θα δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για τα θύματα που έχουν ταυτοποιηθεί, από σεβασμό προς τους συγγενείς τους.

Σύμφωνα με τα πρώτα πορίσματα της προκαταρκτικής έρευνας, η πιθανότερη αιτία της φωτιάς ήταν τα σπινθηροβόλα (sparklers) πάνω σε μπουκάλια, τα οποία κρατήθηκαν πολύ κοντά στην οροφή κατά τη διάρκεια των πρωτοχρονιάτικων εορτασμών στο μπαρ. Οι αρχές ερευνούν αν τηρούνταν και οι κανόνες ασφαλείας μιας και υπάρχουν αναφορές πως το μπαρ του Κραν Μοντάνα διέθετε έξοδο κινδύνου αλλά ήταν πάντα κλειδωμένη.

Η καταστροφική φωτά στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους και τραυμάτισε 119 ακόμη. 80 από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πολλοί από τους νεκρούς και τους αγνοούμενους είναι έφηβοι. Το Le Constellation ήταν γνωστό ως χώρος ιδιαίτερα δημοφιλής σε νεανικό κοινό στη χιονοδρομική πόλη, όπου το νόμιμο όριο κατανάλωσης αλκοόλ είναι τα 16 χρόνια.

Οι 8 άνθρωποι που ταυτοποιήθηκαν και παραδόθηκαν στις οικογένειές τους το Σάββατο ήταν όλοι ηλικίας 16 έως 24 χρόνων, σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές.

Το ζευγάρι που είναι ιδιοκτήτες του μπαρ κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια, σύμφωνα με την εισαγγελία της περιφέρειας Valais.

Πληροφορίες από BBC

