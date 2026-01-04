Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν ακόμη 16 θύματα της φονικής φωτιάς στο Κραν Μοντανά – Μόλις 14 χρόνων το νεότερο

«Αγώνας δρόμου» για την ταυτοποίηση των σορών των θυμάτων που σκοτώθηκαν από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ του Κραν Μοντανά στην Ελβετία. Η αστυνομία ταυτοποίησε ακόμη 16 σορούς, με το νεότερο θύμα να είναι μόλις 14 χρόνων.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 24 θύματα αν και οι νεκροί ανέρχονται στους 40. Η ταυτοποίησή τους θεωρείται δύσκολη μιας και οι περισσότεροι σοροί ανασύρθηκαν από το φλεγόμενο μπαρ της Ελβετίας είτε απανθρακωμένοι είτε με σοβαρά και εκτεταμένα εγκαύματα. Πέρα από την 14χρονη που είναι η μικρότερη σε ηλικία που έχασε τη ζωή της στη φωτιά, ακόμη 9 θύματα είναι κάτω των 18 χρόνων.

Σύμφωνα με την αστυνομία πρόκειται για Ιταλούς, Ρουμάνους, Τούρκους και Γάλλους.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται ποινική έρευνα σε βάρος του ζευγαριού που διαχειρίζονταν το μπαρ Le Constellation, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων ζουν έναν αβάσταχτο εφιάλτη προσπαθώντας να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τα αγαπημένα τους πρόσωπα που εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενα. Ανάμεσα σε αυτούς και η 15χρονη ελληνικής καταγωγής, Αλίκη.

INCROYABLE : « Wallah, il brûle », des jeunes essaient d’éteindre le feu dès le TOUT DÉBUT de l’incendie à Crans-Montana, en Suisse.



Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν θα δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για τα θύματα που έχουν ταυτοποιηθεί, από σεβασμό προς τους συγγενείς τους.

Σύμφωνα με τα πρώτα πορίσματα της προκαταρκτικής έρευνας, η πιθανότερη αιτία της φωτιάς ήταν τα σπινθηροβόλα (sparklers) πάνω σε μπουκάλια, τα οποία κρατήθηκαν πολύ κοντά στην οροφή κατά τη διάρκεια των πρωτοχρονιάτικων εορτασμών στο μπαρ. Οι αρχές ερευνούν αν τηρούνταν και οι κανόνες ασφαλείας μιας και υπάρχουν αναφορές πως το μπαρ του Κραν Μοντάνα διέθετε έξοδο κινδύνου αλλά ήταν πάντα κλειδωμένη.

The first four victims of the Swiss New Year’s Ever bar fire have been identified.



Sky’s @RobHarris speaks to those in mourning, and those who are still hopeful that their loved ones will be found.https://t.co/c50OgyRvNM pic.twitter.com/XE0Eg5gaS6 — Sky News (@SkyNews) January 3, 2026

Η καταστροφική φωτά στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους και τραυμάτισε 119 ακόμη. 80 από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πολλοί από τους νεκρούς και τους αγνοούμενους είναι έφηβοι. Το Le Constellation ήταν γνωστό ως χώρος ιδιαίτερα δημοφιλής σε νεανικό κοινό στη χιονοδρομική πόλη, όπου το νόμιμο όριο κατανάλωσης αλκοόλ είναι τα 16 χρόνια.

40 people were killed and 119 were injured in a bar fire at a Swiss ski resort in Crans-Montana during New Year’s. Video has emerged showing people dancing and laughing when the fire from sparklers spread to the ceiling. pic.twitter.com/M81TX4FhVN — Andy Ngo (@MrAndyNgo) January 3, 2026

Οι 8 άνθρωποι που ταυτοποιήθηκαν και παραδόθηκαν στις οικογένειές τους το Σάββατο ήταν όλοι ηλικίας 16 έως 24 χρόνων, σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές.

Το ζευγάρι που είναι ιδιοκτήτες του μπαρ κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια, σύμφωνα με την εισαγγελία της περιφέρειας Valais.

Πληροφορίες από BBC