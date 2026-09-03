«Έμφραγμα» στην AI: «Έπεσαν» ChatGPT, Claude, Grok, Gemini – Προβλήματα και στην Ελλάδα

«Blackout» στην ΑΙ! Εκτός λειτουργίας σχεδόν ταυτόχρονα τέθηκαν την Πέμπτη (03.09.2026) τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT, Claude, Grok και Gemini. Περιστατικά δυσλειτουργίας αναφέρθηκαν και στη χώρα μας.

Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχτηκε το ChatGPT της OpenAI, το οποίο έχει τεθεί σχεδόν ολοκληρωτικά εκτός μάχης, εμφανίζοντας τεράστια ποσοστά σφαλμάτων σε διεθνές επίπεδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Tο ChatGPT άρχισε να εμφανίζει μηνύματα σφάλματος σε χρήστες που προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν το chatbot, ενώ η σελίδα κατάστασης της υπηρεσίας ανέφερε ότι υπήρχαν «αυξημένα σφάλματα στο ChatGPT και στο Codex».

Εκτός από το ότι εμποδίζει τους χρήστες να συνομιλήσουν με το ChatGPT, η διακοπή λειτουργίας επηρεάζει επίσης τις συνδέσεις, τις μεταφορτώσεις αρχείων, τη λειτουργία φωνής, την αναζήτηση, την αναλυτική έρευνα, τη δημιουργία εικόνων και άλλα.

Οι χρήστες άρχισαν να αντιμετωπίζουν προβλήματα με το Claude περίπου την ίδια ώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διακοπή φαίνεται να είναι εκτεταμένη, με πολύ μεγαλύτερο αριθμό αναφορών να προέρχεται από χρήστες σε όλο τον κόσμο.

OpenAI, Gemini, Claude and Grok were hit by outages Thursday. pic.twitter.com/6fUBMDx3gK — Newsweek (@Newsweek) September 3, 2026

Σύμφωνα με το Downdetector, στην Ελλάδα καταγράφηκαν περισσότερες από 600 αναφορές για προβλήματα με το ChatGPT.

Μία από τις πιθανές αιτίες που εξετάζονται αφορά τις υποδομές των λεγόμενων hyperscalers, δηλαδή εταιρειών που διαχειρίζονται τεράστια κέντρα δεδομένων, όπως το AWS και το Microsoft Azure. Πολλές ψηφιακές υπηρεσίες φιλοξενούν δεδομένα σε αυτές τις υποδομές ή διοχετεύουν την κίνησή τους μέσω κοινών σημείων διασύνδεσης (peering points).

Οι επιπτώσεις, πάντως, δεν εμφανίστηκαν μόνο στις ίδιες τις υπηρεσίες AI. Εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού όπως το Cursor παρουσίασαν επίσης προβλήματα σχεδόν αμέσως, καθώς η λειτουργία τους εξαρτάται από APIs της OpenAI και της Anthropic.

Σε μεγάλο βαθμό έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων το ChatGPT, το Claude, το Grok, το Google Gemini και το Cursor.

Η έκταση των αναφορών δείχνει, παράλληλα, ότι το φαινόμενο δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Την ίδια χρονική περίοδο καταγράφηκαν προβλήματα και σε άλλες, μη σχετιζόμενες μεταξύ τους υπηρεσίες.