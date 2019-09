Emmy: Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές – Ξεχώρισαν Game of Thrones, Fleabag, Chernobyl

Το Game of Thrones έφυγε από το Microsoft Theatre του Λος Άντζελες, όπου έγινε η τελετή απονομής των Emmy, κερδίζοντας δυο βραβεία (καλύτερης δραματικής σειράς και β’ ανδρικού ρόλου για τον… «Τύριον Λάνιστερ») ενώ είχε κατακτήσει και άλλα 10 βραβεία στις τεχνικές κατηγορίες των Creative Arts Emmys.

Τι κι αν το τέλος που επιλέχθηκε για το Game of Thrones «ξενέρωσε» (κατά το κοινώς λεγόμενο) τους εκατομμύρια φαν της σειράς; Η τελευταία σεζόν του κατάφερε να κερδίσει σειρές όπως το Ozark, το Killing Eve και το Better Call Saul και να τιμηθεί με το Emmy καλύτερης δραματικής σειράς. Στις νίκες του και το βραβείο β’ ανδρικού ρόλου για τον τηλεοπτικό Τύριον Λάνιστερ, κατά κόσμον Πίτερ Ντίνκλατζ.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια της βραδιάς και η δημιουργός της βρετανικής σειράς Fleabag, Φίμπι Γουόλερ – Μπριτζ. Η σειρά που έχει κερδίσει κοινό και κριτικούς, η μεταφορά στην τηλεόραση του μονολόγου που έγραψε η ίδια η Γουόλερ – Μπριτζ, κέρδισε το Emmy καλύτερης κωμωδίας, αφήνοντας πίσω της το Veep, το Russian Doll και το Barry.

Πρωταγωνίστρια και συγγραφέας του Fleabag κέρδισε το Emmy α’ γυναικείου ρόλου σε κωμική σειρά. Το Fleabag κέρδισε επίσης τα Emmy καλύτερου σεναρίου κωμικής σειράς και καλύτερης σκηνοθεσίας.

Στο βραβείο α’ ανδρικού ρόλου σε κωμική σειρά κέρδισε ο Μπιλ Χέιντερ για το Barry.

Το Emmy α’ γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά κέρδισε η Τζόντι Κόμερ, η σατανική δολοφόνος του Killing Eve, νικώντας τη συμπρωταγωνίστριά της Σάντρα Ο.

Το βραβείο α’ ανδρικού ρόλου σε δραματική σειρά κέρδισε ο Μπίλι Πόρτερ για το Pose.

Στην κατηγορία β’ γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά, νικήτρια ήταν η Τζούλια Γκάρνερ για το Ozark. Η σειρά κέρδισε και Emmy καλύτερης σκηνοθεσίας σε δραματική σειρά για τον πρωταγωνιστή και σκηνοθέτη της, Τζέισον Μπέιτμαν.

Ο Τόνι Σαλούμπ και η Άλεξ Μπορστέιν κέρδισαν τα βραβεία β’ ανδρικού και γυναικείου ρόλου σε κωμική σειρά για την ερμηνεία τους στο The Marvelous Mrs. Maisel.

Το Chernobyl, που αποκάλυψε άγνωστες πτυχές του πυρηνικού δυστυχήματος, κέρδισε το Emmy καλύτερης μίνι σειράς καθώς και τα βραβεία καλύτερης σκηνοθεσίας και σεναρίου στην κατηγορία Μίνι Σειρά.

Emmy – Όλη η λίστα με τους νικητές

Καλύτερη Δραματική Σειρά: Game of Thrones (HBO)

A’ Ανδρικού Ρόλου: Μπίλι Πόρτερ (Pose)

Α’ Γυναικείου Ρόλου: Τζόντι Κόμερ (Killing Eve)

B’ Ανδρικού Ρόλου: Πίτερ Ντίνκλατζ (Game of Thrones)

Β’ Γυναικείου Ρόλου: Τζούλια Γκάρνερ (Ozark)

Καλύτερου Σεναρίου Δραματικής Σειράς: Τζέσι Αρμστρονγκ (Succession)

Καλύτερης Σκηνοθεσίας Δραματικής Σειράς: Τζέισον Μπέιτμαν (Ozark)

Καλύτερη Κωμική Σειρά: Fleabag (Amazon Prime)

Α’ Ανδρικού Ρόλου: Μπιλ Χέιντερ (Barry)

Α’ Γυναικείου Ρόλου: Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ (Fleabag)

Β’ Ανδρικού Ρόλου: Τόνι Σαλούμπ (The Marvelous Mrs. Maisel)

Β’ Γυναικείου Ρόλου: Αλεξ Μπόρστιν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Καλύτερου Σεναρίου Κωμικής Σειράς: Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ (Fleabag)

Καλύτερης Σκηνοθεσίας Κωμικής Σειράς: Χάρι Μπράντμπιρ (Fleabag)

Καλύτερη Μίνι Σειρά: Chernobyl (HBO)

Καλύτερης Σκηνοθεσίας σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Γιόχαν Ρενκ (Chernobyl)

Καλύτερου Σεναρίου σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Γκρεγκ Μέιζιν (Chernobyl)

Καλύτερη Τηλεταινία: Black Mirror: Bandersnatch (Netflix)

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Ζαρέλ Ζερόμ (When They See Us, Netflix)

B’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Μπεν Γουίσο (A Very English Scandal)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Μισέλ Γουίλιαμς (Fosse/Verdon)

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Πατρίσια Αρκέτ (The Act)