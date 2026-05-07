Σοκαριστικό δυστύχημα στην Κίνα: 16χρονη έπεσε από zip line σε φαράγγι – Φώναζε ότι δεν ήταν καλά δεμένη, αλλά την έσπρωξαν στο κενό

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην Κίνα το τραγικό δυστύχημα με θύμα μια 16χρονη κοπέλα, η οποία έχασε τη ζωή της πέφτοντας από πλατφόρμα outdoor δραστηριοτήτων σε δημοφιλές τουριστικό σημείο της χώρας.

Το δυστύχημα στην Κίνα σημειώθηκε την Κυριακή στον εντυπωσιακό καταρράκτη Maliuyan Waterfall, στην πόλη Huaying, μπροστά στα μάτια φίλων της 16χρονης, οι οποίοι κατέγραφαν εκείνη τη στιγμή βίντεο λίγο πριν ξεκινήσει η δραστηριότητα πάνω από το φαράγγι.

Η άτυχη κοπέλα, που αναγνωρίστηκε μόνο με το επώνυμο Liu, φαίνεται σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, να κρατά μια σημαία και να χαμογελά, ενώ το προσωπικό την ετοιμάζει και την ασφαλίζει στον εξοπλισμό προστασίας. Οι φίλοι της ακούγονται ενθουσιασμένοι, χωρίς κανείς να μπορεί να φανταστεί τι θα ακολουθούσε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

Heartbreaking tragedy unfolds in China again. On May 3, a female tourist named Liu died in a horrific accident at Maliuyan Adventure Park in Sichuan’s Huaying City. Strapped into the “Waterfall Swing” — a 168-meter-high ride over a roaring waterfall — she repeatedly screamed… pic.twitter.com/AUGPeQEfhv — Aric Chen (@aricchen) May 5, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η 16χρονη άρχισε να φωνάζει επανειλημμένα ότι το σχοινί ασφαλείας «δεν ήταν αρκετά σφιχτό». Παρά τις ανησυχίες της, η διαδικασία συνεχίστηκε και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα η χαρά κατέληξε σε τραγωδία.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το σχοινί χαλάρωσε και γλίστρησε λίγα εκατοστά από τη θέση του, με αποτέλεσμα η Liu να χάσει την ισορροπία της και να πέσει στο κενό. Ένας από τους συνοδούς στην πλατφόρμα προσπάθησε να την πιάσει την τελευταία στιγμή, όμως δεν πρόλαβε να αποτρέψει την πτώση της, στη γεμάτη βράχια χαράδρα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες και ασθενοφόρα, όμως η 16χρονη υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Η εγκατάσταση λειτουργούσε από την εταιρεία Chongqing Adventure Camp, η οποία είχε διαφημίσει την ατραξιόν μέσα από τον λογαριασμό της στο WeChat τον περασμένο Μάρτιο.

Μετά το δυστύχημα, οι τοπικές αρχές έκλεισαν άμεσα τον τουριστικό χώρο και ξεκίνησαν έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με παραβίαση κανόνων ασφαλείας.

Το πάρκο ανακοίνωσε πως θα παραμείνει κλειστό από τις 4 έως τις 10 Μαΐου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί πλήρης έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού. Παράλληλα, εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την οικογένεια της 16χρονης και συνεργάζεται με τις αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης.