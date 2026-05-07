Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει προθεσμία έως την 4η Ιουλίου στην ΕΕ: Ή εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ή αυξήσεις δασμών

«Περίμενα υπομονετικά την ΕΕ να εκπληρώσει το δικό της μέρος της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας»
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη (7/5/25) ότι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έδωσε προθεσμία έως την 4η Ιουλίου στις Βρυξέλλες να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι σε αντίθετη περίπτωση οι Αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές από χώρες-μέλη της ΕΕ θα εκτοξευτούν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα.

«Περίμενα υπομονετικά την ΕΕ να εκπληρώσει το δικό της μέρος της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας στην οποία καταλήξαμε στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στα χρονικά», αναφέρει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Επισημαίνοντας πως η ΕΕ οφείλει να μειώσει τους δασμούς της στο μηδέν, ο Τραμπ υπογραμμίζει:

«Συμφώνησα να της δώσω (σ.σ. της ΕΕ) προθεσμία μέχρι τα 250ά γενέθλια της χώρας μας. Διαφορετικά, δυστυχώς, οι δασμοί σε βάρος της θα εκτοξευτούν αμέσως σε πολύ υψηλότερα επίπεδα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ γνωστοποίησε πως στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συζητήθηκε επίσης το θέμα του Ιράν.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, συμφώνησαν ότι «το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα». «Συμφωνήσαμε ότι ένα καθεστώς που σκοτώνει τον ίδιο του τον λαό, δεν μπορεί να ελέγχει μια βόμβα που θα μπορούσε να σκοτώσει εκατομμύρια», συμπλήρωσε ο Τραμπ.

