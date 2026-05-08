Οι Metallica στην Αθήνα: Το συγκρότημα που άλλαξε το metal επιστρέφει για 5η φορά στην Ελλάδα για μια νύχτα – θρύλο

Ελάχιστες ώρες απομένουν μέχρι τη στιγμή που η Αθήνα θα μετατραπεί σε παγκόσμια πρωτεύουσα του metal. Το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, οι Metallica ανεβαίνουν στη σκηνή του ΟΑΚΑ για την πέμπτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας ξανά γιατί θεωρούνται το πιο εμβληματικό metal συγκρότημα στον πλανήτη.

Η Ελλάδα έχει αυτή τη φορά έναν ιδιαίτερο ρόλο: το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ) ανοίγει την ευρωπαϊκή επέκταση της M72 World Tour, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 16 συναυλίες των θρυλικών Metallica και συνεχίζει να γράφει ιστορία με ρεκόρ προσέλευσης σε κάθε της σταθμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλευρό τους, δύο από τα πιο δυναμικά ονόματα της σύγχρονης metal σκηνής: οι εκρηκτικοί Gojira και οι Knocked Loose, που ανοίγουν τη βραδιά ανεβάζοντας ήδη την ένταση στα ύψη. Ήδη από την Τετάρτη (06.05.2026), το ΟΑΚΑ δονείται σε ρυθμούς metal, καθώς η παραγωγή πραγματοποιεί πρόβες ήχου, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από αυτό που πολλοί ήδη αποκαλούν «τη συναυλία της χρονιάς».

Το σκηνικό γύρω από το Στάδιο θυμίζει κινηματογραφική υπερπαραγωγή. Νταλίκες, εξοπλισμός, γερανοί και δεκάδες μέλη παραγωγής συνθέτουν μια προσωρινή «πόλη» που χτίζεται γύρω από το ΟΑΚΑ για να φιλοξενήσει τη θρυλική 360° in-the-round σκηνή της M72 – μια σκηνή που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και υπόσχεται μια εμπειρία χωρίς προηγούμενο.

Η σχέση των Metallica με την Ελλάδα μετρά ήδη δεκαετίες. Από την πρώτη τους εμφάνιση το 1993, μέχρι τις συναυλίες του 1999, του 2007 και του 2010, κάθε επιστροφή τους αφήνει πίσω της κάτι περισσότερο από απλές αναμνήσεις: αφήνει ιστορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ιστορία του συγκροτήματος που άλλαξε το heavy metal

Όταν μιλάμε για metal μουσική, λίγα συγκροτήματα είναι τόσο μεγάλα όσο οι Metallica.

Σήμερα, οι Metallica αποτελούνται από τους Λαρς Ούλρικ (ντραμς) και Τζέιμς Χέτφιλντ (frontman), τον Κερκ Χάμμετ (κιθάρα) και τον Ρόμπερτ Τρουχίγιο (μπάσο), ενώ από το συγκρότημα πέρασαν και ο Ντέιβ Μαστέιν – μετέπειτα ιδρυτής του επίσης thrash metal συγκροτήματος Megadeth – ο Κλιφ Μπέρτον, ο Τζέισον Νιούστεντ – που αντικατέστησε τον Μπέρτον μετά τον θάνατό του σε τροχαίο δυστύχημα στη Σουηδία – καθώς επίσης κι ο Ρον ΜακΓκόβνεϊ, που ήταν ο αρχικός μπασίστας του συγκροτήματος μέχρι που τον αντικατέστησε ο Μπέρτον το 1982.

Ας δούμε λοιπόν την ιστορία του πώς δημιουργήθηκαν.

Οι Metallica σχηματίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980, σε μια εποχή πολύ πριν το TikTok και το YouTube αλλάξουν τον τρόπο που ανακαλύπτουμε μουσική αλλά και σε μια εποχή όπου το heavy metal παρέμενε κυρίως μια underground σκηνή.

Με πωλήσεις 70 εκατομμυρίων άλμπουμ στις ΗΠΑ (RIAA Total Sales) και περισσότερα από 80 εκατομμύρια άλμπουμ εκτός αυτών, έχουν πουλήσει περίπου 150 εκατομμύρια άλμπουμ, παγκοσμίως. Το συγκρότημα είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα heavy metal συγκροτήματα στην ιστορία, ενώ γενικά κατατάσσεται έβδομο, με βάση τις πωλήσεις, στην ως τώρα αμερικανική μουσική ιστορία. Ο μέγιστος αριθμός της πώλησης εισιτηρίων έφτασε τα 120.000 εισιτήρια.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και έπειτα, το συγκρότημα απευθύνθηκε σε ένα πιο ευρύ κοινό, αλλάζοντας τη μουσική του νοοτροπία, στρεφόμενο προς πιο hard rock ήχους. Επίσης, θεωρήθηκαν πρωτοπόροι της speed και thrash metal μουσικής, με την κυκλοφορία του παρθενικού τους άλμπουμ, Kill ’em All.

Σύμφωνα με την ιστορία, ο ντράμερ Λαρς Ούλρικ έβαλε μια αγγελία σε εφημερίδα ψάχνοντας μουσικούς για να δημιουργήσουν μια μπάντα. Ο Τζέιμς Χέτφιλντ – σημερινός frontman του συγκροτήματος – απάντησε. Ήταν φθινόπωρο του 1981.

Σύντομα, στο σχήμα μπήκαν και ο κιθαρίστας Ντέιβ Μαστέιν – μετέπειτα ιδρυτής του επίσης thrash metal συγκροτήματος Megadeth – και ο μπασίστας Ρον ΜακΓκόβνεϊ – που ήταν ο αρχικός μπασίστας του συγκροτήματος μέχρι που τον αντικατέστησε ο Κλιφ Μπέρτον το 1982.

Την ίδια περίοδο, οι Metallica μετακόμισαν από το Λος Άντζελες στο Σαν Φρανσίσκο.