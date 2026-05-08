Κόσμος

Οι Metallica στην Αθήνα: Το συγκρότημα που άλλαξε το metal επιστρέφει για 5η φορά στην Ελλάδα για μια νύχτα – θρύλο

James Hetfield και Kirk Hammett
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ελάχιστες ώρες απομένουν μέχρι τη στιγμή που η Αθήνα θα μετατραπεί σε παγκόσμια πρωτεύουσα του metal. Το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, οι Metallica ανεβαίνουν στη σκηνή του ΟΑΚΑ για την πέμπτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας ξανά γιατί θεωρούνται το πιο εμβληματικό metal συγκρότημα στον πλανήτη.

Η Ελλάδα έχει αυτή τη φορά έναν ιδιαίτερο ρόλο: το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ) ανοίγει την ευρωπαϊκή επέκταση της M72 World Tour, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 16 συναυλίες των θρυλικών Metallica και συνεχίζει να γράφει ιστορία με ρεκόρ προσέλευσης σε κάθε της σταθμό.

Στο πλευρό τους, δύο από τα πιο δυναμικά ονόματα της σύγχρονης metal σκηνής: οι εκρηκτικοί Gojira και οι Knocked Loose, που ανοίγουν τη βραδιά ανεβάζοντας ήδη την ένταση στα ύψη. Ήδη από την Τετάρτη (06.05.2026), το ΟΑΚΑ δονείται σε ρυθμούς metal, καθώς η παραγωγή πραγματοποιεί πρόβες ήχου, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από αυτό που πολλοί ήδη αποκαλούν «τη συναυλία της χρονιάς».

Το σκηνικό γύρω από το Στάδιο θυμίζει κινηματογραφική υπερπαραγωγή. Νταλίκες, εξοπλισμός, γερανοί και δεκάδες μέλη παραγωγής συνθέτουν μια προσωρινή «πόλη» που χτίζεται γύρω από το ΟΑΚΑ για να φιλοξενήσει τη θρυλική 360° in-the-round σκηνή της M72 – μια σκηνή που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και υπόσχεται μια εμπειρία χωρίς προηγούμενο.

Η σχέση των Metallica με την Ελλάδα μετρά ήδη δεκαετίες. Από την πρώτη τους εμφάνιση το 1993, μέχρι τις συναυλίες του 1999, του 2007 και του 2010, κάθε επιστροφή τους αφήνει πίσω της κάτι περισσότερο από απλές αναμνήσεις: αφήνει ιστορία.

Η ιστορία του συγκροτήματος που άλλαξε το heavy metal

Όταν μιλάμε για metal μουσική, λίγα συγκροτήματα είναι τόσο μεγάλα όσο οι Metallica.

Σήμερα, οι Metallica αποτελούνται από τους Λαρς Ούλρικ (ντραμς) και Τζέιμς Χέτφιλντ (frontman), τον Κερκ Χάμμετ (κιθάρα) και τον Ρόμπερτ Τρουχίγιο (μπάσο), ενώ από το συγκρότημα πέρασαν και ο Ντέιβ Μαστέιν – μετέπειτα ιδρυτής του επίσης thrash metal συγκροτήματος Megadeth – ο Κλιφ Μπέρτον, ο Τζέισον Νιούστεντ – που αντικατέστησε τον Μπέρτον μετά τον θάνατό του σε τροχαίο δυστύχημα στη Σουηδία – καθώς επίσης κι ο Ρον ΜακΓκόβνεϊ, που ήταν ο αρχικός μπασίστας του συγκροτήματος μέχρι που τον αντικατέστησε ο Μπέρτον το 1982.

Ας δούμε λοιπόν την ιστορία του πώς δημιουργήθηκαν.

Οι Metallica σχηματίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980, σε μια εποχή πολύ πριν το TikTok και το YouTube αλλάξουν τον τρόπο που ανακαλύπτουμε μουσική αλλά και σε μια εποχή όπου το heavy metal παρέμενε κυρίως μια underground σκηνή.

Με πωλήσεις 70 εκατομμυρίων άλμπουμ στις ΗΠΑ (RIAA Total Sales) και περισσότερα από 80 εκατομμύρια άλμπουμ εκτός αυτών, έχουν πουλήσει περίπου 150 εκατομμύρια άλμπουμ, παγκοσμίως. Το συγκρότημα είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα heavy metal συγκροτήματα στην ιστορία, ενώ γενικά κατατάσσεται έβδομο, με βάση τις πωλήσεις, στην ως τώρα αμερικανική μουσική ιστορία. Ο μέγιστος αριθμός της πώλησης εισιτηρίων έφτασε τα 120.000 εισιτήρια.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και έπειτα, το συγκρότημα απευθύνθηκε σε ένα πιο ευρύ κοινό, αλλάζοντας τη μουσική του νοοτροπία, στρεφόμενο προς πιο hard rock ήχους. Επίσης, θεωρήθηκαν πρωτοπόροι της speed και thrash metal μουσικής, με την κυκλοφορία του παρθενικού τους άλμπουμ, Kill ’em All.

Σύμφωνα με την ιστορία, ο ντράμερ Λαρς Ούλρικ έβαλε μια αγγελία σε εφημερίδα ψάχνοντας μουσικούς για να δημιουργήσουν μια μπάντα. Ο Τζέιμς Χέτφιλντ – σημερινός frontman του συγκροτήματος – απάντησε. Ήταν φθινόπωρο του 1981.

Σύντομα, στο σχήμα μπήκαν και ο κιθαρίστας Ντέιβ Μαστέιν – μετέπειτα ιδρυτής του επίσης thrash metal συγκροτήματος Megadeth – και ο μπασίστας Ρον ΜακΓκόβνεϊ – που ήταν ο αρχικός μπασίστας του συγκροτήματος μέχρι που τον αντικατέστησε ο Κλιφ Μπέρτον το 1982.

Την ίδια περίοδο, οι Metallica μετακόμισαν από το Λος Άντζελες στο Σαν Φρανσίσκο.

Τα μέλη των Metallica: James Hetfield, Robert Trujillo, Lars Ulrich and Kirk Hammett
Τα μέλη των Metallica: James Hetfield, Robert Trujillo, Lars Ulrich and Kirk Hammett / EPA-PHOTO/DPA/JENS KALAENE

Η πρώτη «κλασική» σύνθεση των Metallica - ο Ούλρικ ήταν αυτός που «βάφτισε» το συγκρότημα - που ηχογράφησε ολοκληρωμένο στούντιο άλμπουμ ήταν αυτή με τους Ούλρικ, Χέτφιλντ, Μπάρτον και τον κιθαρίστα Κερκ Χάμμετ, οι οποίοι συμμετείχαν στο Kill ‘Em All (1983). Ο Μαστέιν είχε ήδη απομακρυνθεί κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων και αργότερα θα δημιουργούσε τους εξίσου επιτυχημένους Megadeth.

Το Kill ‘Em All αποτέλεσε τεράστιο βήμα για το συγκρότημα. Ήταν ο πρώτος τους δίσκος σε δισκογραφική εταιρεία και κυκλοφόρησε μέσω της Megaforce Records, αφού ο Jonny Zazula - ένα από τα πλέον σπουδαία πρόσωπα για την εξέλιξη της heavy metal ιστορίας, συνιδρυτής της θρυλικής Megaforce Records που πίστεψε και έδωσε ώθηση στους Metallica - ενθουσιάστηκε με τις demo κασέτες τους.

Κυκλοφόρησε στις 25 Ιουλίου 1983 και θεωρείται θεμέλιος λίθος του thrash metal, επηρεάζοντας αμέτρητες μπάντες που ακολούθησαν. Το 1984 ήρθε το Ride the Lightning, με τραγούδια-σταθμούς όπως τα “Fade to Black”, “For Whom the Bell Tolls” και “Creeping Death”.

Ο δίσκος αυτός έδειξε μεγαλύτερη ωριμότητα στη σύνθεση και άνοιξε τον δρόμο για ένα ευρύτερο κοινό.

(Από αριστερά-δεξιά) Ο frontman των Metallica James Hetfield, ο κιθαρίστας Kirk Hammett, ο ντράμερ Lars Ulrich, και ο μπασίστας Robert Trujillo
(Από αριστερά-δεξιά) Ο frontman των Metallica James Hetfield, ο κιθαρίστας Kirk Hammett, ο ντράμερ Lars Ulrich, και ο μπασίστας Robert Trujillo / EPA / JOSE SENA GOULAO

Την ίδια περίοδο, οι Metallica υπέγραψαν με την Elektra Records. Κατά τη διάρκεια περιοδείας στη Νέα Υόρκη, ο υπεύθυνος της εταιρείας Μάικλ Αλάγκο τους είδε live και εντυπωσιάστηκε, υπογράφοντάς τους τον Σεπτέμβριο του 1984. Ήταν το πρώτο συγκρότημα που υπέγραψε μετά την ένταξή του στην εταιρεία, μια κίνηση που αποδείχθηκε καθοριστική για την πορεία της Elektra αλλά και των ίδιων των Metallica.

Το 1986 κυκλοφόρησε το Master of Puppets, ένας από τους πιο σημαντικούς δίσκους στην ιστορία του metal. Έφτασε στο Νο. 29 του Billboard 200 και καθιέρωσε το συγκρότημα τόσο εμπορικά όσο και καλλιτεχνικά. Ακολούθησε περιοδεία με τον Ozzy Osbourne, που τους έδωσε ακόμη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα.

Λίγο αργότερα, η τραγωδία χτύπησε το συγκρότημα: ο Κλιφ Μπέρτον σκοτώθηκε σε δυστύχημα με λεωφορείο το 1986. Τη θέση του πήρε ο Τζέισον Νιούστεντ, ο οποίος όμως δεν είχε ιδιαίτερη παρουσία στο μιξ του άλμπουμ …And Justice for All, κάτι που προκάλεσε τη δυσαρέσκειά του — όπως έχει ο ίδιος παραδεχτεί σε συνεντεύξεις.

Παρά τις δυσκολίες, οι Metallica συνέχισαν να γράφουν ιστορία. Το 1990 κέρδισαν το πρώτο τους Grammy για το “One”, ενώ το 1991 το Black Album τους εκτόξευσε στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, έστω κι αν προκάλεσε αντιδράσεις στους πιο «σκληροπυρηνικούς» φανς.

Το 2001 αποχώρησε ο Τζέισον Νιούστεντ και το 2003 εντάχθηκε στο συγκρότημα ο μπασίστας Ρόμπερτ Τρουχίγιο, που παραμένει μέχρι σήμερα. Το πρώτο του άλμπουμ με τους Metallica ήταν το Death Magnetic (2008).

Σήμερα, οι Metallica συνεχίζουν ακάθεκτοι. Διαθέτουν τη δική τους δισκογραφική, Blackened Recordings, με τον Λαρς Ούλρικ να τονίζει πως το συγκρότημα πάντα επεδίωκε τον έλεγχο της μουσικής του πορείας.

Το 2023 κυκλοφόρησαν το 11ο στούντιο άλμπουμ τους, 72 Seasons, και συνεχίζουν να γεμίζουν στάδια σε παγκόσμιες περιοδείες.

Kirk Hammett
Kirk Hammett / Photo by Jack Plunkett / Invision / AP

Οι Metallica στην Ελλάδα

Η συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ έγινε sold out μέσα σε λίγες ώρες, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση του θρυλικού συγκροτήματος στο ελληνικό κοινό. Κάθε φορά που το συγκρότημα επιστρέφει στην Αθήνα, δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη live, αλλά για μια επανένωση με ένα από τα πιο παθιασμένα κοινά τους στην Ευρώπη.

Μετά από 16 χρόνια, το αγαπημένο ροκ συγκρότημα, Metallica, επιστρέφει στην Αθήνα και αυτή είναι η 5η φορά που οι Metallica έρχονται στη χώρα μας. Οι ίδιοι είχαν έρθει το 1993, το 1999, το 2007 και το 2010, αφήνοντας πίσω τους εκρηκτικές βραδιές.

Ακολουθούν όλες οι εμφανίσεις των Metallica στην Ελλάδα...

Νέα Σμύρνη 1993


Ριζούπολη 1999


Μαλακάσα 2007


Μαλακάσα 2010

Το ελληνικό κοινό θεωρείται από τα πιο παθιασμένα στην Ευρώπη, κάτι που κάνει κάθε εμφάνιση των Metallica στην Αθήνα μια εμπειρία σχεδόν «τελετουργική».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
114
102
90
70
65
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ξανά σκηνικό πολέμου στο Ιράν - Οι ΗΠΑ χτύπησαν το λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς κοντά στα Στενά του Ορμούζ, συναγερμός στο Ισραήλ
Σε αντίποινα το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών - Έκτακτη τηλεδιάσκεψη του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ισραήλ συγκάλεσε ο Νετανιάχου
Επίθεση στην ιρανική πόλη Ισφαχάν
Κύπρος: Ισραηλινή εταιρεία αγόρασε ολόκληρο χωριό στην Κύπρο - Έκαναν αίτηση για σπίτια, κατασκήνωση και οινοποιείο στην Τρόζενα
Σκοπός του Ισραηλινού επενδυτή που δηλώνει «ερωτευμένος με το χωριό», είναι να το μετατρέψει σε προορισμό γαλήνης, ηρεμίας και ευεξίας για επισκέπτες, που θα φιλοξενούνται σε εξήντα, πολυτελή δωμάτια
Κύπρος
«Δεν είναι η αρχή ούτε επιδημίας ούτε πανδημίας» καθησυχάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τον χανταϊό
Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius είναι στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής από τότε που έγινε γνωστό ότι τρεις επιβάτες πέθαναν και ότι η ύποπτη αιτία ήταν ο χανταϊός
Το κρουαζιερόπλοιο Hondius
Newsit logo
Newsit logo