Κύπρος: Ισραηλινή εταιρεία αγόρασε ολόκληρο χωριό – Έκαναν αίτηση για σπίτια, κατασκήνωση και οινοποιείο στην Τρόζενα

Την έντονη συζήτηση έχει δημιουργηθεί γύρω από την εξαγορά της εγκαταλελειμμένης κοινότητας Τρόζενα Λεμεσού στην Κύπρο, από Ισραηλινή εταιρεία, η οποία προτίθεται να δημιουργήσει συνολικά 60 κατοικίες, ένα κατασκηνωτικό χώρο και ένα οινοποιείο.

Σύμφωνα με το philenews.com, η εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων, ήδη υπέβαλε σχετική αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας στην κοινότητα της Λεμεσού, ενώ κάποια από τα έργα έχουν ήδη ξεκινήσει. Όλα ξεκίνησαν από αναρτήσεις που προκάλεσαν αναταραχή στα social media και κυπριακά μέσα, σύμφωνα με τις οποίες η κοινότητα πουλήθηκε σε Ισραηλινούς, ο οποίοι απαγόρευσαν την είσοδο στο χωριό της Κύπρου, ακόμη και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Alphanews.live, o Κοινοτάρχης Άρσους, Τρόζενας και Γεροβάσας Γιαννάκης Γιαννάκη χαρακτήρισε ως «ψευδείς ειδήσεις» τα όσα έχουν αναρτηθεί στα μέσα και τόνισε ότι η εκκλησία του χωριού, ούτε πωλείται, ούτε θα κατεδαφιστεί. Σημείωσε ότι ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου και τελέστηκε Θεία Λειτουργία πριν από δεκαπέντε ημέρες.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας, επιβεβαίωσε ότι έχουν κατατεθεί αιτήσεις για πολεοδομικές άδειες που αφορούν την αποκατάσταση κατοικιών και τη δημιουργία ήπιας τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή. Όπως ανέφερε, οι αιτήσεις βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της εξέτασης και δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε άδεια.

«Έχουν κατατεθεί σχέδια αίτησης για έκδοση πολεοδομικών αδειών που αφορούν την ανάπλαση και αποκατάσταση κάποιων κατοικιών, τη δημιουργία ενός συνοικισμού και ενός κατασκηνωτικού χώρου στην κοινότητα της Τρόζενας», ανέφερε χαρακτηριστικά. μάλιστα, υπογράμμισε ότι η περιοχή αποτελεί Natura 2000 και ως εκ τούτου εμπλέκεται και το Τμήμα Περιβάλλοντος στη διαδικασία αδειοδότησης.

Περιέγραψε μάλιστα την περιοχή ως ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, κάνοντας αναφορά στην κοιλάδα του Διαρίζου, στους καταρράκτες Τρόζενας – Γερόβασας και στο μεταλλικό γεφύρι της κοινότητας. «Είναι μια περιοχή που προσελκύει φυσιολάτρες, πεζοπόρους και φωτογράφους. Οποιαδήποτε ανάπτυξη θα πρέπει να είναι ήπιας μορφής και να διατηρεί τα χαρακτηριστικά του δομημένου περιβάλλοντος», σημείωσε.

Κατά την απογραφή του 1946, όταν η κοινότητα βρισκόταν στο απόγειο της (από πλευράς πληθυσμού), οι κάτοικοί της έφτασαν προσωρινά τους 133 (στην απογραφή του 1931 ήταν μόλις 64 ενώ το 1960 ήταν 106). Ο κατασκηνωτικός χώρος, θα αξιοποιηθεί για τουριστικούς σκοπούς, όπως και το οινοποιείο το οποίο ενδεχομένως να αξιοποιηθεί, ως πόλος έλξης, για τουρίστες αλλά και ως οικονομική δραστηριότητα.

Ο επενδυτής

Πρόκειται για μια κοινότητα η οποία βρισκόταν επί 46 χρόνια υπό πλήρη εγκατάλειψη και αφάνειας. Η Τρόζενα είναι ένας ιστορικός οικισμός, ανάμεσα στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, και κοινότητα πλούσιας πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς που άφησαν πίσω τους οι κάτοικοι.

Ο Ισραηλινός επενδυτής Ουριέλ Κέρτις αποφάσισε πλέον να αναλάβει δράση και να αναστηλώσει ολόκληρο το χωριό. Σκοπός του είναι να το μετατρέψει σε προορισμό γαλήνης, ηρεμίας και ευεξίας για ντόπιους και ξένους επισκέπτες, που θα φιλοξενούνται σε εξήντα, πολυτελή δωμάτια.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Ουγγαρία, ο Κέρτις έφτασε στην Τρόζενα πριν από πέντε χρόνια και ομολόγησε ότι αμέσως, ερωτεύτηκε το εγκαταλελειμένο χωριό. Μιλώντας για πρώτη φορά στην κυπριακή τηλεόραση, μετά το σάλο που ξέσπασε στα social media περί φρουρών που απαγορεύουν την είσοδο σε πολίτες και πρόθεση για καταστροφή της εκκλησίας, ο Κέρτις ξεκαθάρισε στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση ότι ο κάθε πολίτης είναι ευπρόσδεκτος να εισέλθει στην κοινότητα και να απολαύσει τις ομορφιές της φύσης, καθώς και να επισκεφτεί τον αρχαίο ναό του Αγίου Γεωργίου.

«Είναι πολύ αστείο γιατί ξέρω ότι η εκκλησία δεν είναι προς πώληση και δεν θα είναι ποτέ. Εμείς και η αρχή τοπική αυτοδιοίκησης ξέρουμε πόσο έχουμε συμβάλει στην εκκλησία, με δικά μας έξοδα έγιναν τουαλέτες και χώρος ανάπαυσης. Την καθαρίζουμε, τη φροντίζουμε και βάζουμε τα αναλώσιμα. Εγώ ξέρω ότι η εκκλησία είναι ο τόπος συνάντησης των ανθρώπων με τον Θεό τους. Είτε είναι Εβραίος, Μουσουλμάνος, Χριστιανός», τόνισε.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει εργασίες καθαρισμού, έχουν απομακρυνθεί τόνοι σκουπιδιών που είχαν συσσωρευτεί με την πάροδο των χρόνων, έχουν κλαδευτεί δέντρα, έχουν φροντιστεί η βλάστηση και έχει ανοιχθεί μονοπάτι που να οδηγεί με ασφάλεια από και προς το χωριό. Ο κύριος Κέρτις σημειώνει ότι ήδη αξιοποιεί το χωριό για αγροτικές εργασίες, όπως η αμπελοκαλλιέργεια κι ευελπιστεί σύντομα, μέσα από το οινοποιείο που λειτουργεί, να παράξει το πρώτο του κρασί!

«Έχω ήδη υποβάλει αιτήσεις για χώρο στάθμευσης, για ανέγερση κατασκηνωτικού χώρου. Για οτιδήποτε έχω αιτηθεί, δεν έχω καμία άδεια μέχρι στιγμής. Φαντάζομαι ότι είμαι σε κάποια λίστα», ανέφερε ο Κέρτις.