Οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές στις ΗΠΑ μπορεί να εγκρίνουν μία τρίτη δόση εμβολίου για ενήλικους κατά του κορονοϊού τουλάχιστον έξι μήνες μετά τον πλήρη εμβολιασμό τους, αντί του διαστήματος των οκτώ μηνών, όπως είχε ανακοινωθεί. Αυτό ανέφερε την Τετάρτη (25/8) σε δημοσίευμα της η εφημερίδα «The Wall Street Journal».

Η έγκριση για ενισχυτικές δόσεις των τριών εμβολίων κατά του κορονοϊού που είναι διαθέσιμα στις ΗΠΑ αναμένεται στα μέσα Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα που επικαλέστηκε μία πηγή που έχει λάβει γνώση για τα σχέδια που υπάρχουν. Πρόκειται για τα εμβόλια της Pfizer Inc – BioNTech SE, της Moderna Inc και της Johnson & Johnson.

Η Pfizer και η BioNTech έχουν ήδη αρχίσει την διαδικασία υποβολής της αίτησης για να λάβουν έγκριση για την ενισχυτική δόση του εμβολίου τους για ανθρώπους ηλικίας άνω των 16 ετών, ανακοινώνοντας ότι η τρίτη δόση υπερτριπλασιάζει την αύξηση των αντισωμάτων κατά του κορονοϊού.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, οι αμερικανικές αρχές χορήγησαν πλήρη έγκριση στο εμβόλιο των δύο δόσεων της Pfizer κατά της COVID-19.

Η Moderna ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι ολοκληρώνει μία πλήρη επανεξέταση, η οποία απαιτείται για την πλήρη έγκριση του εμβολίου της για τους ανθρώπους ηλικίας άνω των 18 ετών.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι δήλωσε κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι μία οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη, θα υπόκειται στο πεδίο αρμοδιότητας των Κέντρων Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (CDC).

Το CDC ανακοίνωσε ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για τη διάθεση της ενισχυτικής δόσης εξαρτάται από ενεργειες της FDA που εκκρεμούν και από τη σύσταση που θα γίνει στην αναφερόμενη υπηρεσία από τη Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Εμβολιαστικές Πρακτικές στις ΗΠΑ.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) παρέπεμψε στην κοινή ανακοίνωση που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Στην ανακοίνωση αυτή, η FDA ανέφερε ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για τη διάθεση της τρίτης δόσης από τα μέσα Σεπτεμβρίου στους Αμερικανούς που έχουν λάβει τα εμβόλια των δύο δόσεων της Moderna και της Pfizer πριν από οκτώ και πλέον μήνες.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι η διάθεση της τρίτης δόσης θα αρχίσει αν η FDA και το CDC αποφασίσουν ότι η ενισχυτική δόση είναι αναγκαία.

