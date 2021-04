Το πολυαναμενόμενο μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson άρχισε να φτάνει στην ΕΕ.

Στο Βέλγιο φτάνει σήμερα το εμβόλιο της Johnson & Johnson. Θα παραληφθούν 36.000 δόσεις, ωστόσο οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν εντός λίγων ημερών, όπως αναφέρει το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTL, οπότε αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες που αφορούν σε υλικοτεχνικές λεπτομέρειες.

Ο πρώτος εμβολιασμός με Johnson & Johnson αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη. Το ισχυρό σημείο αυτού του νέου εμβολίου είναι ότι αρκεί μόνο μία δόση, γεγονός που σημαίνει ότι οι 36.000 δόσεις προορίζονται για αντίστοιχο αριθμό πολιτών.

Σύμφωνα με την Καθημερινή στην Ελλάδα οι πρώτες δόσεις του εμβολίου θα φτάσουν την Τετάρτη 14 Απριλίου. H Ε.Ε. αναμένει συνολικά 55 εκατομμύρια δόσεις του συγκεκριμένου εμβολίου ως τα τέλη Ιουνίου.

Good news today with the beginning of deliveries of the one dose @JNJNews #COVID19 vaccine across 🇪🇺. This will help speed up access to vaccinations for citizens and ensure that we reach our target of vaccinating 70% of the adult population by the summer.