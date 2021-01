Εμβόλιο Moderna: Με διαδικασίες εξπρές πήρε το τελικό πράσινο φως και από την Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε την έγκρισή της για τη χρήση του εμβολίου κατά της Covid-19, που ανέπτυξε η αμερικανική εταιρεία Moderna, μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων Reuters και AFP.

Προς επιβεβαίωση των πρακτορείων ειδήσεων ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση από την Κομισιόν που αναφέρει:

«Μόλις εγκρίναμε το δεύτερο εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Ακολουθώντας τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, έχουμε χορηγήσει μια υπό όρους άδεια κυκλοφορίας του εμβολίου της Moderna σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

We have just authorised the second COVID-19 vaccine! Following the recommendation of the European Medicines Agency, we have granted a conditional marketing authorisation for the Moderna vaccine for all EU countries. #SafeVaccines #StrongerTogether

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν τόνισε ότι η ΕΕ παρέχει «περισσότερα εμβόλια COVID-19 για τους Ευρωπαίους. Με το εμβόλιο Moderna, το δεύτερο που έχει πλέον εγκριθεί στην ΕΕ, θα έχουμε επιπλέον 160 εκατομμύρια δόσεις. Και θα έρθουν περισσότερα εμβόλια. Η Ευρώπη έχει εξασφαλίσει έως και δύο δισεκατομμύρια δόσεις πιθανών εμβολίων COVID-19. Θα έχουμε περισσότερα από αρκετά ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια για την προστασία όλων των Ευρωπαίων”.

We are providing safe & effective #COVID19 vaccines for Europeans.



We have authorised the @moderna_tx vaccine, the 2nd vaccine approved in the EU.



Europe has secured so far 2 billion doses of potential vaccines – more than enough for protecting us all #StrongerTogether pic.twitter.com/Ujg4C997fK