Ένα 24ωρο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντ. Τραμπ αφιερώνει μεγάλο ποσοστό του χρόνου του καθημερινά, για ανεπίσημες δραστηριότητες, όπως, η ανάγνωση εφημερίδων, η τηλεόραση, αλλά και τα τηλεφωνήματα.

Αφότου έγιναν οι ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο στις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να έχει διαθέσει ποσοστό περίπου 60% του χρόνου των δραστηριοτήτων του σε ανεπίσημες καθημερινές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν (Axios) κι επικαλείται το CNN.

Η έρευνα που έγινε στηρίχθηκε στο πρόγραμμα 51 προσωπικών δραστηριοτήτων του Αμερικανού προέδρου, που διέρρευσε από άγνωστη πηγή του Λευκού Οίκου και στις οποίες “συμπεριλαμβάνονται σχεδόν όλες οι εργάσιμες ημέρες, από τις ενδιάμεσες εκλογές και μετά.”

Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο Αμερικανός πρόεδρος διέθεσε σε σύνολο 297 ώρες, προκειμένου να παρακολουθήσει τηλεόραση, να κάνει τηλεφωνήματα, αλλά και να λάβει μέρος σε συναντήσεις.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων του Αμερικανού προέδρου περιελάμβανε “περίπου 77 ώρες για την πραγματοποίηση συναντήσεων. Μεταξύ αυτών, ο σχεδιασμός πολιτικής, η νομοθετική στρατηγική, αλλά και η παρακολούθηση βιντεοσκοπήσεων.”

“Ο ίδιος σχεδόν πάντα καλεί ανθρώπους και μιλάει σε ανθρώπους”, δήλωσε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios. “Ο πρόεδρος πάντα κάνει κάτι και δεν είναι αυτό που μπορεί να θεωρηθεί ως μια τυπική δομή του προγράμματος του”, είπε ο ίδιος.

Σύμφωνα με την Axios οι ιδιωτικές διευθετήσεις χρόνου του προέδρου Τραμπ, δεν συμπεριλαμβάνουν όλες τις συναντήσεις του από τις αρχές Νοεμβρίου, ενώ μερικές από τις συναντήσεις του, έχουν καταγραφεί ως “χρόνος εκτελεστικών καθηκόντων”, προκειμένου να μην δημοσιοποιούνται λεπτομέρειες στα στελέχη της Δυτικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, από τον φόβο πιθανών διαρροών.

Σε μία τέτοια περίπτωση, ένα λεπτομερές πρόγραμμα που έχει η Axios, περιελάμβανε την συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ στην εφημερίδα “The Daily Caller,” ενώ ένα πιο ιδιωτικό πρόγραμμα είχε την ένδειξη “υποχρέωση στα ΜΜΕ”, στο ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας.

Τα έγγραφα προγραμματισμού για τον χρόνο του Αμερικανού προέδρου δείχνουν, ότι την ημέρα μετά την διεξαγωγή των ενδιάμεσων εκλογών τον περασμένο Νοέμβριο (7 Νοεμβρίου), είχε μία προγραμματισμένη 30λέπτη συνάντηση με τον (τότε) Προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Τζον Κέλι, αλλά και περισσότερες από επτά ώρες ως “χρόνο εκτελεστικών καθηκόντων”.

Την προηγούμενη χρονιά το CNN είχε αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, συχνά περνάει τα πρωινά του στην κίτρινη Οβάλ Αίθουσα της προεδρικής κατοικίας του Λευκού Οίκου, διαβάζοντας τους τίτλους των εφημερίδων (The New York Times, The Washington Post, The Washington Times, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο, παρακολουθεί την τηλεοπτική εκπομπή “Fox & Friends” του τηλεοπτικού δικτύου Fox.

Το επίσημο πρόγραμμα της ημέρας του Αμερικανού προέδρου αρχίζει στις 5:30 το πρωί.

Μερικά πρωινά, ο πρόεδρος Τραμπ προσκαλούσε υψηλόβαθμα στελέχη για να συναντηθούν μαζί του στην προεδρική κατοικία. Μεταξύ αυτών, η Ιβάνκα Τραμπ, ο Κέλι, αλλά και η πρώην υπεύθυνη επικοινωνίας Χόουπ Χικς.

Καθώς πλησιάζει μεσημέρι, ο πρόεδρος ολοκληρώνει ο πρόγραμμά του στην προεδρική κατοικία και πηγαίνει στην Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, όπου για το υπόλοιπο της ημέρας θα έχει συναντήσεις, ενημερώσεις, αλλά και τηλεφωνήματα.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα σχολιασμού της παραπάνω αναφοράς για το ημερήσιο πρόγραμμα του προέδρου Τραμπ.

Σε μία ανακοίνωσή της προς το ειδησεογραφικό πόρταλ Axios, η υπεύθυνη Τύπου του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς ανέφερε: “Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ένα διαφορετικό στιλ ηγεσίας από τους προκατόχους του, ενώ τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους”.

Η Μαντελίν Γουέστερχουτ, διευθύντρια λειτουργίας του Οβάλ Γραφείου κατέκρινε την διαρροή του προεδρικού προγράμματος από τον Λευκό Οίκο, γράφοντας χαρακτηριστικά στο Twitter:

“Η διαρροή αυτή, αποτελεί ένα απαράδεκτο πλήγμα εμπιστοσύνης. Αυτά που δεν δείχνουν τα προγράμματα αυτά, είναι τα εκατοντάδες τηλέφωνα και οι συναντήσεις, που έχει ο πρόεδρος Τραμπ, καθημερινά. Ο πρόεδρος αυτός, εργάζεται πιο σκληρά από οποιονδήποτε άλλον στην ιστορία, για τον αμερικανικό λαό”.