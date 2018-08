Ένα κορίτσι από την Καμπούλ «σάρωσε» στις εξετάσεις και θέλει να αλλάξει τον κόσμο!

«Χωρίς αμφιβολία, το να πετύχει μια γυναίκα σε μια πατριαρχική κοινωνία είναι δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο. Πιστεύω στον στόχο της ισότητας των φύλων και είμαι βέβαιη ότι η σκληρή δουλειά ταλαντούχων κοριτσιών θα διασφαλίσει ότι αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί μία μέρα στο Αφγανιστάν», δήλωσε η Ταμίνα από την Καμπούλ στο πρακτορείο Xinhua.

«Τα κορίτσια μπορεί να είναι πιο ταλαντούχα από τα αγόρια και η εξασφάλιση της υψηλότερης βαθμολογίας για εμένα στις εισαγωγικές εξετάσεις αποδεικνύει αυτό το γεγονός», δήλωσε με περηφάνια.

Συνολικά 165.698 Αφγανοί είχαν εγγραφεί για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις νωρίτερα φέτος. Από τους 158.589 που τελικά πήραν μέρος στη σχετική διαδικασία πριν από περίπου δύο μήνες, πάνω από 60.000 ήταν αυτοί που πήραν το εισιτήριο για να εγγραφούν στα κρατικά πανεπιστήμια και τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Με ιδιαίτερη αίσθηση ικανοποίησης, η Ταμίνα δήλωσε ότι «η σκληρή δουλειά και η στήριξη των γονιών» της τής άνοιξαν το δρόμο προς την επιτυχία.

Φορώντας μαντήλα ως ένδειξη σεβασμού προς τις αρχές του ισλάμ και τις παραδόσεις του Αφγανιστάν και πιστεύοντας παράλληλα στην ισότητα των φύλων, η Ταμίνα δήλωσε ότι ποτέ δεν θεωρούσε τις γυναίκες πολίτες δεύτερης κατηγορίες στην πατριαρχική κοινωνία του Αφγανιστάν όπου ο μισογυνισμός είναι κοινός τόπος.

