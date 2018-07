Δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναρωτιούνται πώς ο Guy Pelly, ένας ιδιοκτήτης κέντρων νυχτερινής διασκέδασης, κατάφερε να βρίσκεται ανάμεσα στους νονούς του πρίγκιπα Λούις.

Ήταν πάντα ο άνθρωπος που οργάνωνε τα ξενύχτια του πρίγκιπα Γουίλιαμ και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον ισχυρό δεσμό του Guy Pelly με τον πρίγκιπα Χάρι.

Ο Guy Pelly ήταν ο άνθρωπος που δοκίμασε κάθε όριο της βασιλικής υπομονής και έμπλεκε πάντα τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι σε μπελάδες. Το προσωπικό στο παλάτι μάλιστα ανυπομονούσε για τη στιγμή που θα «εξορίζονταν» οι ενοχλητικές φιγούρες από το παλάτι.

Όταν ο πρίγκιπας Χάρι φωτογραφήθηκε με ναζιστική στολή σε αποκρεάτικο πάρτι, ο Guy Pelly τον συνόδευε ως άλλη βασίλισσα Ελισάβετ.

Ο νονός που θα μυήσει στην «αλητεία» τον πρίγκιπα Λούις

Τα κέντρα διασκέδασης που έχει στην ιδιοκτησία του αποτελούσαν πάντα καταφύγιο για τον πρίγκιπα Χάρι πριν από τον γάμο του με τη Μέγκαν Μαρκλ. Ήταν πάντα βέβαιος πως θα αποφύγει τα αδιάκριτα βλέματα στους ιδιαίτερα προσεγμένους VIP χώρους. Και φυσικά θα αποδειχτούν ιδιαίτερα χρήσιμα όταν το βαφτιστήρι του, ο πρίγκιπας Λούις, κλείσει τα 18 του χρόνια.

Ο Guy Pelly θα του μάθει τη νύχτα, το αλκοόλ, τα νυχτερινά κέντρα, τα αυτοκίνητα και το χάος και θα τον επιστρέψει πιο έτοιμο στον δούκα και τη δούκισσα του Κέιμπριτζ για τα βασιλικά του καθήκοντα.

Αυτά βέβαια τα χαρίσματα δεν αποτελούν βασικές απαιτήσεις για τους νονούς. Η απόφαση του πρίγκιπα Γουίλιαμ δείχνει κάτι πολύ σημαντικό για την πίστη του στις αξίες.

Το παλάτι είχε λανθασμένα κατηγορήσει τον Guy Pelly για τη γνωριμία του πρίγκιπα Χάρι με τα ναρκωτικά και εκδιώχθηκε από τον βασιλικό κύκλο. Εκείνος δεν παραπονέθηκε ποτέ και παρέμεινε σιωπηλός.

Όταν αποκαλύφθηκε πως δεν είχε καμία σχέση με το γεγονός ότι ο πρίγκιπας Χάρι κάπνιζε μαριχουάνα στις παμπ γύρω από το Highgrove, το παλάτι τον δέχτηκε ξανά στην οικογένεια. Σαν να ήταν ο τρίτος αδερφός τους.

Από τότε όλοι έχουν παρατηρήσει την υποστήριξη του πρίγκιπα Γουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι στα νυχτερινά κέντρα του Guy Pelly. Η απόφαση να γίνει νονός του πρίγκιπα Λούις επισφράγισε τη σχέση τους.

Αρχικά ο Guy Pelly ήταν φίλος του πρίγκιπα Γουίλιαμ. Γνωρίστηκαν το 2001 όταν και οι δύο ήταν μέλη του Beaufort Hunt. Αργότερα ο Guy ήρθε πιο κοντά με τον πρίγκιπα Χάρι. Σε μια περίοδο που ο ανήσυχος έφηβος βυθίστηκε στις καταχρήσεις.

Η κατάστασή του είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στον πρίγκιπα Κάρολο που έστειλε τον πρίγκιπα Χάρι για αποτοξίνωση. Και από λάθος συνδέθηκε το όνομα του Guy Pelly με την κατρακύλα του. Μια εποχή που ο Guy Pelly δεν ζούσε καν στη Βρετανία, αλλά είχε επισκεφθεί την Αυστραλία.

Για να προστατευτεί ο τρίτος τότε στη σειρά διαδοχής του θρόνου, κάποιος έπρεπε να κατηγορηθεί. Και ο κλήρος έπεσε στον Guy Pelly. «Το προφίλ του ταίριαζε τέλεια. Φίλος και με τους δύο πρίγκιπες και δύο χρόνια μεγαλύτερος από τον πρίγκιπα Χάρι».

Δεν ήταν όμως λάθος του Γουίλιαμ και του Χάρι αλλά ούτε και του Guy Pelly. Παρά το γεγονός πως υποστήριξε ότι δεν έφταιγε, ήταν η τέλεια ανθρώπινη ασπίδα. Έφυγε από το κολέγιο μετά από συνάντησή του με τον διευθυντή που του ανακοίνωσε την αυστηρή πολιτική για τα ναρκωτικά.

Και ενώ εξορίστηκε από το πλευρό τους, μέσα σε λίγες εβδομάδες βρέθηκε ξανά μαζί με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι. Μετά από κάποια ακόμα επεισόδια, το παλάτι απαιτούσε οι δύο πρίγκιπες να τον απομακρύνουν από τη ζωή τους. Ο γάμος του με την κληρονόμω των Holiday Inn, Lizzy Wilson, και η πατρότητα τον άλλαξαν δραματικά. Ήταν πλέον πολύ πιο κατάλληλος για να αναλάβει τον ρόλο του νονού του πρίγκιπα Λούις. Μια ανταμοιβή για όλα αυτά τα χρόνια σταθερής φιλίας.

Πηγή: Dailymail