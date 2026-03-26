«Ένοχα» τα social media για εθισμό ανήλικης: Τι αλλάζει για τους τεχνολογικούς γίγαντες μετά την καταδίκη – ορόσημο Meta και Google

Μια ετυμηγορία-σταθμός από δικαστήριο στο Λος Άντζελες φέρνει τα πάνω κάτω στον κόσμο των social media, πλήττοντας δύο από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες παγκοσμίως, το Instagram και το YouTube. Οι ένορκοι έκριναν ότι οι εφαρμογές είναι εθιστικές και μάλιστα σχεδιασμένες σκόπιμα με αυτόν τον τρόπο, ενώ διαπίστωσαν ότι οι ιδιοκτήτριες εταιρείες τους – Meta και Google – επέδειξαν αμέλεια ως προς την προστασία των ανηλίκων χρηστών.

Δικαστήριο στο Λος Άντζελες έκρινε σήμερα Τετάρτη (25.03.2026) υπεύθυνες τις εταιρείες Meta και YouTube για τον εθισμό μιας νεαρής κοπέλας στα social media κατά την παιδική της ηλικία. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, οι ένορκοι έκριναν ότι η Meta, η οποία κατέχει το Instagram, το Facebook και το WhatsApp, καθώς και η Google, ιδιοκτήτρια του YouTube, δημιούργησαν σκόπιμα εθιστικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που έβλαψαν την ψυχική υγεία της 20χρονης Κέιλι.

Πρόκειται για μια «σκοτεινή στιγμή» για τη Silicon Valley, με επιπτώσεις που ξεπερνούν τα σύνορα των ΗΠΑ. Οι τεχνολογικοί γίγαντες Meta και Google καλούνται πλέον να καταβάλουν αποζημίωση ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων σε μια νεαρή γυναίκα, γνωστή ως Kaley, η οποία βρισκόταν στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Η ίδια υποστήριξε ότι η χρήση των πλατφορμών της προκάλεσε δυσμορφική διαταραχή σώματος, κατάθλιψη και αυτοκτονικές σκέψεις.

Οι δύο εταιρείες έχουν ήδη δηλώσει ότι θα ασκήσουν έφεση. Η Meta επιμένει ότι μια μόνο εφαρμογή δεν μπορεί να ευθύνεται αποκλειστικά για μια κρίση ψυχικής υγείας σε εφήβους, ενώ η Google υποστηρίζει ότι το YouTube δεν αποτελεί κοινωνικό δίκτυο.

Ωστόσο, για την ώρα, η απόφαση αυτή σηματοδοτεί – σύμφωνα με νομικούς – το τέλος μιας εποχής ατιμωρησίας για τις πλατφόρμες.

Πολλοί ειδικοί μιλούν για μία καμπή που ενδέχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των social media.

Παρά τις επενδύσεις εκατομμυρίων σε νομικές άμυνες και εργαλεία προστασίας για ανηλίκους, το δικαστήριο έκρινε ότι τα μέτρα δεν επαρκούν. Ο πρώην εργαζόμενος του Instagram, Arturo Bejar, είχε μάλιστα προειδοποιήσει εδώ και χρόνια για τους κινδύνους προς τα παιδιά, υποστηρίζοντας ότι «από προϊόν που χρησιμοποιείς, έγινε προϊόν που σε χρησιμοποιεί».

Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για πιθανά μέτρα, όπως προειδοποιήσεις υγείας στις οθόνες, περιορισμούς στη διαφήμιση ή ακόμη και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των ίδιων των πλατφορμών.

Το τέλος των social media όπως τα ξέρουμε;

Σήμερα, οι πλατφόρμες προστατεύονται νομικά στις ΗΠΑ από το λεγόμενο Section 230, που τις απαλλάσσει από ευθύνη για το περιεχόμενο που φιλοξενούν. Ωστόσο, η αμφισβήτηση αυτού του πλαισίου εντείνεται.

Το επιχειρηματικό μοντέλο των social media βασίζεται στην παραμονή των χρηστών όσο το δυνατόν περισσότερο στην πλατφόρμα – μέσω συνεχούς σκρολαρίσματος, αλγοριθμικών προτάσεων και autoplay. Αν αυτά περιοριστούν, η εμπειρία – και τα έσοδα – θα αλλάξουν δραματικά.

Η νίκη της Kaley αποτελεί μόλις τη δεύτερη ήττα της Big Tech σε παρόμοιες υποθέσεις στις ΗΠΑ, με πολλές ακόμη δίκες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ήδη χώρες όπως η Αυστραλία έχουν προχωρήσει σε περιορισμούς, απαγορεύοντας τη χρήση μεγάλων social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών, ενώ το ίδιο εξετάζεται σε Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες.

Για πολλούς γονείς, το ζήτημα είναι ξεκάθαρο: «Απλώς απαγορεύστε το τώρα», λένε, μετά από τραγικά περιστατικά που συνδέονται με διαδικτυακές προκλήσεις, σύμφωνα με το BBC.

Το ερώτημα πλέον είναι αν αυτή η απόφαση θα αποτελέσει την αρχή μιας νέας εποχής – ή ακόμη και το τέλος της ανεξέλεγκτης κυριαρχίας των social media, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι στην εμφάνισή του ενώπιον της κριτικής επιτροπής τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Meta, επικαλέστηκε τη μακροχρόνια πολιτική της εταιρείας του να μην επιτρέπει σε χρήστες κάτω των 13 ετών την πρόσβαση σε καμία από τις πλατφόρμες της.

Όταν του παρουσιάστηκαν εσωτερικές έρευνες και έγγραφα που έδειχναν ότι η Meta γνώριζε ότι μικρά παιδιά χρησιμοποιούσαν, στην πραγματικότητα, τις πλατφόρμες της, ο Ζούκερμπεργκ είπε ότι «πάντα επιθυμούσε» ταχύτερη πρόοδο στην αναγνώριση των χρηστών κάτω των 13 ετών.

Επέμεινε ότι η εταιρεία είχε φτάσει στο «σωστό σημείο με την πάροδο του χρόνου».