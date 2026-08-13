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Ένταση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ιαπωνία για την επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες νήσους

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας «διαμαρτύρεται σθεναρά» εναντίον της επίσκεψης του ρώσου προέδρου
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προεδρεύει σύσκεψης επί του πυραυλικού καταδρομικού «Varyag» στην περιοχή Σαχαλίνης της Άπω Ανατολής, Ρωσία
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προεδρεύει σύσκεψης επί του πυραυλικού καταδρομικού «Varyag» στην περιοχή Σαχαλίνης της Άπω Ανατολής, Ρωσία / Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool
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Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κάνει επίσημη επίσκεψη σήμερα Πέμπτη (13.08.2026), για πρώτη φορά, στο αρχιπέλαγος των Κουρίλων νήσων, για το οποίο η Ρωσία βρίσκεται σε διένεξη με την Ιαπωνία –που διεκδικεί την κυριαρχία τουλάχιστον τεσσάρων νησιών–, μετέδωσαν ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο κ. Πούτιν «μετέβη προσωπικά για πρώτη φορά στις Κουρίλες νήσους», όπου επιθεώρησε το Varyag –καταδρομικό κλάσης Σλάβα–, τη ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου του Ειρηνικού, μετέδωσε το TASS.

Αφού επισκέφθηκε τη Γιουζν-Σαχαλίνσκ, στη νήσο Σαχαλίνη, μετέβη κατόπιν στο Ιτουρούπ, άλλο νησί του αρχιπελάγους, όπου περιηγήθηκε σε εργοστάσιο επεξεργασίας αλιευμάτων.

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας «διαμαρτύρεται σθεναρά» εναντίον της επίσκεψης του ρώσου προέδρου, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ιαπωνικής διπλωματίας Τοσίμιτσου Μοτέγκι.

«Οι Βόρειες Περιοχές (…) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επικράτειας της Ιαπωνίας, τόσο σε ιστορικό επίπεδο όσο και από την άποψη του διεθνούς δικαίου, και η κυβέρνηση της Ιαπωνίας διαμαρτύρεται σθεναρά εναντίον αυτής της επίσκεψης», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Μοτέγκι σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του, χρησιμοποιώντας την ιαπωνική ονομασία του αρχιπελάγους, το οποίο εκτείνεται ανάμεσα στη Χοκάιντο και στη χερσόνησο Καμτσάτκα.

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