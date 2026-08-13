Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Αγώνας δρόμου για επιζώντες – Πάνω από 260 οι νεκροί, σπαρακτικές εικόνες από τα χαλάσματα

Χάνονται οι ελπίδες για την ανάσυρση επιζώντων από τα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν στην Κολομβία, λόγω του σεισμού 7,4 Ρίχτερ. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 265 ενώ σχεδόν 500 άνθρωποι συνεχίζουν και αγνοούνται μέχρι και σήμερα (13.08.2026).

Οι τραυματίες αγγίζουν τους 4.000 ενώ οργανισμοί κάνουν λόγο για χιλιάδες αγνοούμενους αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Υπολογίζεται πως περίπου 11.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές από τον ισχυρό σεισμό στην Κολομβία που ξύπνησε μνήμες από τη διπλή δόνηση – μαμούθ στη Βενεζουέλα με τους χιλιάδες νεκρούς.

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Οι περιοχές όπου επλήγησαν περισσότερο είναι η Κάλι και η Περέιρα. Ολόκληρες γειτονιές έχουν ισοπεδωθεί ενώ στην περιοχή Κάλι υπολογίζεται πως πέρα από τους 3 ορόφους του παιδιατρικού νοσοκομείου που κατέρρευσαν, ζημιές υπέστησαν ακόμα 18 νοσοκομειακές εγκαταστάσεις.

REUTERS/Luisa Gonzalez

REUTERS/Sergio Acero

Η χώρα έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Κολομβιανός πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που ανέλαβε την εξουσία πριν από λίγες ημέρες, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα κηρύξει κατάσταση «οικονομικής έκτακτης ανάγκης» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού.

Λόγω της κήρυξης της έκτακτης ανάγκης, επιτρέπεται να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους χωρίς να απαιτείται έγκριση του κοινοβουλίου.

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REUTERS/Sergio Acero

REUTERS/Andres Camilo Valencia

«Αποφάσισα να καταφύγω στην κήρυξη (κατάστασης) οικονομικής έκτακτης ανάγκης, μηχανισμό που προβλέπεται από το Σύνταγμά μας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση όπως πρέπει», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο νέος αρχηγός του κράτους, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, κάνοντας λόγο για «σαφές μήνυμα δέσμευσης και ανοικοδόμησης στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφή».

Η κατάσταση στα νοσοκομεία των περιοχών που επλήγησαν είναι σοκαριστική. Γιατροί και εθελοντές στήνουν κέντρα εξέτασης ακόμα και στη μέση του δρόμου για να περιθάλψουν τους τραυματίες.

Milagro en Pereira!

Daniela Largo, de 32 años, fue rescatada con vida tras pasar 36 horas bajo los escombros de un edificio en Pereira, Risaralda, luego del terremoto de magnitud 7.4. href=”https://t.co/Rs6SESJdDR”>https://t.co/Rs6SESJdDR #Colombia #Terremoto #Pereira #ÚltimaHora pic.twitter.com/VMo6pRGydX — Ultra Noticias EdoMex (@ultranoticiasfm) August 12, 2026

Οι διασώστες παλεύουν ακόμα και με γυμνά χέρια για να βρουν επιζώντες στα ερείπια των κτιρίων. Υπολογίζεται ότι περίπου 70 πολυκατοικίες έγιναν μέσα σε μια στιγμή άμορφη μάζα μπάζων, σιδερικών και κατεστραμμένων ονείρων.

REUTERS/Sergio Acero

REUTERS/Sergio Acero

Παρά τον πόνο και τη δυστυχία, εκεί στα χαλάσματα καταγράφονται και συγκλονιστικές στιγμής, όπως η διάσωση της Ντανιέλα Λάργκο μετά από 10 ώρες δύσκολης προσπάθειας.

Η Ντανιέλα είχε καταπλακωθεί από τέσσερις βαριές πλάκες σκυροδέματος, γεγονός που έκανε την επιχείρηση ακόμη πιο επικίνδυνη και περίπλοκη.

#PEREIRA | ASÍ SE VIVIÓ EL FUERTE SISMO DESDE EL PISO 21



Desde una oficina ubicada en el piso 21 del Diario del Otún, en Pereira, se reportó el momento posterior al fuerte sismo que sacudió diferentes zonas del país.



“Desde mi oficina, piso 21 del Diario del Otún… todos bien,… pic.twitter.com/3J4AQmXcyI — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 11, 2026

Πριν από λίγες ημέρες είχε ανασυρθεί ζωντανό και ένα βρέφος, με τους διασώστες να ξεσπούν σε κλάματα από την συγκίνηση επειδή κατάφεραν να το σώσουν.

Vantor/Handout via REUTERS

REUTERS/Juan David Duque

Ειδικοί τονίζουν ότι το κρίσιμο διάστημα, το «παράθυρο» για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό, είναι οι πρώτες 72 ώρες. Αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα αυτό –σήμερα το πρωί–, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά.

«Μπαίνουμε στην τελική φάση των πρώτων 72 ωρών», τόνισε χθες το πρωί ο δήμαρχος της Κάλι, ο Αλεχάντρο Έδερ. «Αυτό δεν πάει να πει πως δεν θα υπάρχουν επιζώντες κατόπιν, αλλά θα είναι πιο δύσκολο», πρόσθεσε.

Χιλιάδες άνθρωποι σπεύδουν στις πληγείσες περιοχές φέρνοντας νερό, τρόφιμα και προμήθειες, ενώ σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές έξω από τα κέντρα αιμοδοσίας για να δώσουν το ύστατο δώρο στους συνανθρώπους τους.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν έκτακτη βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ μηνύματα υποστήριξης και προσφορές βοήθειας έφτασαν από όλο τον κόσμο.

REUTERS/Raquel Cunha

REUTERS/Luisa Gonzalez

Πολίτες και αρχές συνεχίζουν και ζουν με τον φόβο ενός ακόμη μεγάλου σεισμού καθώς η μετασεισμική δραστηριότητα δεν έχει σταματήσει.

#Pereira El ingenio al servicio de rescatar y salvar vidas.



ARRIESGAN SU VIDA PARA RESCATAR A PERSONAS



En video quedó registrado el momento en que varios habitantes, junto a un uniformado de la Policía, arriesgaron su propia vida para intentar salvar a personas que se… pic.twitter.com/e85hM5EcNg — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 12, 2026

Χιλιάδες συνεχίζουν και μένουν σε πάρκα ή προσωρινές δομές φιλοξενίας, περιμένοντας να ολοκληρωθεί ο έλεγχος στα σπίτια τους.