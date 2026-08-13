Κόσμος

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Αγώνας δρόμου για επιζώντες – Πάνω από 260 οι νεκροί, σπαρακτικές εικόνες από τα χαλάσματα

Αναφορές για 4.000 νεκρούς – Με γυμνά χέρια σκάβουν στα ερείπια ψάχνοντας για εγκλωβισμένους – Τριήμερο εθνικό πένθος για τους νεκρούς
REUTERS
REUTERS/Luisa Gonzalez
Χρύσα Πανούση
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Χάνονται οι ελπίδες για την ανάσυρση επιζώντων από τα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν στην Κολομβία, λόγω του σεισμού 7,4 Ρίχτερ. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 265 ενώ σχεδόν 500 άνθρωποι συνεχίζουν και αγνοούνται μέχρι και σήμερα (13.08.2026).

Οι τραυματίες αγγίζουν τους 4.000 ενώ οργανισμοί κάνουν λόγο για χιλιάδες αγνοούμενους αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Υπολογίζεται πως περίπου 11.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές από τον ισχυρό σεισμό στην Κολομβία που ξύπνησε μνήμες από τη διπλή δόνηση – μαμούθ στη Βενεζουέλα με τους χιλιάδες νεκρούς.

Οι περιοχές όπου επλήγησαν περισσότερο είναι η Κάλι και η Περέιρα. Ολόκληρες γειτονιές έχουν ισοπεδωθεί ενώ στην περιοχή Κάλι υπολογίζεται πως πέρα από τους 3 ορόφους του παιδιατρικού νοσοκομείου που κατέρρευσαν, ζημιές υπέστησαν ακόμα 18 νοσοκομειακές εγκαταστάσεις.

REUTERS
REUTERS/Luisa Gonzalez
REUTERS
REUTERS/Sergio Acero

Η χώρα έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Κολομβιανός πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που ανέλαβε την εξουσία πριν από λίγες ημέρες, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα κηρύξει κατάσταση «οικονομικής έκτακτης ανάγκης» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού.

Λόγω της κήρυξης της έκτακτης ανάγκης, επιτρέπεται να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους χωρίς να απαιτείται έγκριση του κοινοβουλίου.

REUTERS
REUTERS/Sergio Acero
REUTERS
REUTERS/Andres Camilo Valencia

«Αποφάσισα να καταφύγω στην κήρυξη (κατάστασης) οικονομικής έκτακτης ανάγκης, μηχανισμό που προβλέπεται από το Σύνταγμά μας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση όπως πρέπει», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο νέος αρχηγός του κράτους, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, κάνοντας λόγο για «σαφές μήνυμα δέσμευσης και ανοικοδόμησης στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφή».

Η κατάσταση στα νοσοκομεία των περιοχών που επλήγησαν είναι σοκαριστική. Γιατροί και εθελοντές στήνουν κέντρα εξέτασης ακόμα και στη μέση του δρόμου για να περιθάλψουν τους τραυματίες.

Οι διασώστες παλεύουν ακόμα και με γυμνά χέρια για να βρουν επιζώντες στα ερείπια των κτιρίων. Υπολογίζεται ότι περίπου 70 πολυκατοικίες έγιναν μέσα σε μια στιγμή άμορφη μάζα μπάζων, σιδερικών και κατεστραμμένων ονείρων.

REUTERS
REUTERS/Sergio Acero
REUTERS
REUTERS/Sergio Acero

Παρά τον πόνο και τη δυστυχία, εκεί στα χαλάσματα καταγράφονται και συγκλονιστικές στιγμής, όπως η διάσωση της Ντανιέλα Λάργκο μετά από 10 ώρες δύσκολης προσπάθειας.

Η Ντανιέλα είχε καταπλακωθεί από τέσσερις βαριές πλάκες σκυροδέματοςγεγονός που έκανε την επιχείρηση ακόμη πιο επικίνδυνη και περίπλοκη.

Πριν από λίγες ημέρες είχε ανασυρθεί ζωντανό και ένα βρέφος, με τους διασώστες να ξεσπούν σε κλάματα από την συγκίνηση επειδή κατάφεραν να το σώσουν.

Vantor
Vantor/Handout via REUTERS
REUTERS
REUTERS/Juan David Duque

Ειδικοί τονίζουν ότι το κρίσιμο διάστημα, το «παράθυρο» για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό, είναι οι πρώτες 72 ώρες. Αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα αυτό –σήμερα το πρωί–, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά.

«Μπαίνουμε στην τελική φάση των πρώτων 72 ωρών», τόνισε χθες το πρωί ο δήμαρχος της Κάλι, ο Αλεχάντρο Έδερ. «Αυτό δεν πάει να πει πως δεν θα υπάρχουν επιζώντες κατόπιν, αλλά θα είναι πιο δύσκολο», πρόσθεσε.

Χιλιάδες άνθρωποι σπεύδουν στις πληγείσες περιοχές φέρνοντας νερό, τρόφιμα και προμήθειες, ενώ σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές έξω από τα κέντρα αιμοδοσίας για να δώσουν το ύστατο δώρο στους συνανθρώπους τους.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν έκτακτη βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ μηνύματα υποστήριξης και προσφορές βοήθειας έφτασαν από όλο τον κόσμο.

REUTERS
REUTERS/Raquel Cunha
REUTERS
REUTERS/Luisa Gonzalez

Πολίτες και αρχές συνεχίζουν και ζουν με τον φόβο ενός ακόμη μεγάλου σεισμού καθώς η μετασεισμική δραστηριότητα δεν έχει σταματήσει.

Χιλιάδες συνεχίζουν και μένουν σε πάρκα ή προσωρινές δομές φιλοξενίας, περιμένοντας να ολοκληρωθεί ο έλεγχος στα σπίτια τους.

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