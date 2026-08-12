Αεροπλανοφόρο «Λίνκολν»: Αναφορές για απόπειρες αυτοκτονίας – «Ελπίζουν να μην ξυπνήσουν αύριο»

Στα όριά το πλήρωμα του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «Λίνκολν». Οικογένειες στρατιωτικών και μέλη του Κογκρέσου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την επιδείνωση της κρίσης ψυχικής υγείας των ναυτών.

Οι περίπου 5.000 ναύτες και πεζοναύτες του αεροπλανοφόρου «Λίνκολν» παραμένουν στη θάλασσα σε μία ανάπτυξη χωρίς προηγούμενο σε διάρκεια, που συνδέεται με τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με τον βρετανικό «Guardian».

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Δύο εφημερίδες που ασχολούνται με ζητήματα για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, οι «Navy Times» και «Stars and Stripes», ανέφεραν ότι έχουν καταγραφεί πολλαπλές απόπειρες ναυτών να πηδήξουν από το πλοίο στη θάλασσα, καθώς οι δύσκολες συνθήκες και η αυξανόμενη ψυχολογική πίεση στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln φαίνεται να έχουν φτάσει σε οριακό σημείο.

Το πλήρωμα διανύει τον ένατο μήνα στη θάλασσα και έχει συμπληρώσει 250 συνεχόμενες ημέρες χωρίς να προσεγγίσει στεριά, κάτι που αποτελεί ρεκόρ για αεροπλανοφόρο στη σύγχρονη εποχή.

Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι γονείς

Ανησυχώντας για την κατάσταση των αγαπημένων τους προσώπων που υπηρετούν στο USS Abraham Lincoln, οικογένειες εξέφρασαν την αγωνία τους σε μια έντονα φορτισμένη συνάντηση με ανώτατα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Αυγούστου στο Σαν Ντιέγκο, σύμφωνα με τους «Stars and Stripes».

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Μία από τις περίπου 200 οικογένειες που συμμετείχαν στη συνάντηση ανέφερε ότι ο σύζυγός της τής έστειλε μήνυμα εκείνη την ημέρα, λέγοντάς της ότι «ελπίζει να μην ξυπνήσει αύριο».

A U.S. Marine Corps F-35C launched from the aircraft carrier USS Abraham Lincoln in the Arabian Sea. pic.twitter.com/s9Qg1sYMl6 — durvesh (@BLackgold_5) August 6, 2026

Οι ανησυχίες των οικογενειών στρέφονται κατευθείαν στην ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από τον υπηρεσιακό υπουργό Ναυτικού, Χουνγκ Κάο, καθώς και από άλλα υψηλόβαθμα στελέχη.

Μια γυναίκα που συμμετείχε στη συνάντηση είπε στον Κάο ότι το ναυτικό είχε «καταστρέψει την εμπιστοσύνη», σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η εφημερίδα «Navy Times» δημοσίευσε λεπτομέρειες σχετικά με αποτυχημένες απόπειρες αυτοκτονίας επί του αεροπλανοφόρου κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αποστολής.

Η Annabelle Loma δήλωσε στο μέσο ότι ο σύζυγός της είχε προσπαθήσει να πηδήξει στη θάλασσα, αφού η θητεία του εν πλω συνεχώς παρατείνονταν. «Φοβάται. Πιστεύει ότι θα αποταχθεί με ατιμία και ότι, μόνο και μόνο επειδή έφτασε στα όρια του, η 13ετής καριέρα του καταστρέφεται, έτσι απλά», είπε.

Η εφημερίδα επικαλείται τη μαρτυρία της συζύγου ενός άλλου ναύτη, ο οποίος ενεπλάκη σε ξεχωριστό περιστατικό, όπου εμπόδισε έναν συνάδελφό του να πηδήξει από το «Λίνκολν».

«Μουχλιασμένα ντους, χαλασμένες τουαλέτες, γεύμα μισό φλιτζάνι ρύζι»

Ο Μάικ Λέβιν, Δημοκρατικός βουλευτής από την Καλιφόρνια, σήμανε συναγερμό για τις συνθήκες που επικρατούν στο πολεμικό πλοίο, το οποίο βρίσκεται στον πέμπτο μήνα των πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Περιέγραψε τις συνθήκες διαβίωσης του πληρώματος στο X (πρώην Twitter) ως «μουχλιασμένα ντους, χαλασμένες τουαλέτες, πλυντήρια εκτός λειτουργίας εδώ και εβδομάδες, μεγάλες περιόδους χωρίς ζεστό νερό, ένα γεύμα που περιοριζόταν σε μισό φλιτζάνι ρύζι και δύο τορτίγιες. Χωρίς σαπούνι, αποσμητικό ή οδοντόκρεμα».

Ο Τζέισον Κρόου, μέλος του Κογκρέσου από το Κολοράντο εκ μέρους των Δημοκρατικών που έχει υπηρετήσει στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, προειδοποίησε ότι «η πίεση που ασκείται στα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας και στις οικογένειές τους στο Lincoln αυξάνεται εβδομάδα με την εβδομάδα».

Το πολεμικό πλοίο αναχώρησε από το Σαν Ντιέγκο στις 21 Νοεμβρίου και αρχικά προοριζόταν για τον Ειρηνικό, αλλά ανακατευθύνθηκε προς τη Μέση Ανατολή μόλις ξέσπασε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Όπως αποκάλυψε το MS Now, από τότε το πλήρωμα των 5.000 και πλέον ατόμων έχει περάσει μόνο δύο ημέρες στην ξηρά, στο Γκουάμ τον Δεκέμβριο και στο Ομάν τον Ιούλιο. Η αποστολή είχε προγραμματιστεί να λήξει τον Μάιο, αλλά έχει παραταθεί δύο φορές λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου.

Τον Απρίλιο σημειώθηκε κύμα δημόσιας κριτικής για τις άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν στο αεροπλανοφόρο. Δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες που έδειχναν φαγητό κακής ποιότητας και σε μικρές μερίδες, ενώ υπήρξαν αναφορές για έλλειψη νερού, μούχλα στα ντους και χαλασμένα πλυντήρια.

Ο Πιτ Χέγκσεθ, υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, χαρακτήρισε τις αναφορές αυτές ως «ψευδείς ειδήσεις».

Ο Λέβιν απάντησε αυτή την εβδομάδα στη δήλωση του Χέγκσεθ. Είπε: «Αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες κατατάχθηκαν για να υπηρετήσουν τη χώρα τους. Το λιγότερο που τους οφείλει η χώρα τους είναι ζεστό νερό, μια λειτουργική τουαλέτα και ένα κανονικό γεύμα. Ο Χέγκσεθ δεν μπορεί να τα εξασφαλίσει ούτε αυτά, και έχει το θράσος να κοιτάζει τις οικογένειές τους στα μάτια και να τους αποκαλεί ψεύτες».