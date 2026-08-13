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Ολική έκλειψη ηλίου: Εντυπωσιακά βίντεο από το σπάνιο φαινόμενο – Η στιγμή που η μέρα έγινε νύχτα

Στην Ισπανία το θέαμα ήταν ανεπανάληπτο, καθώς η ολική έκλειψη συνέπεσε με τις τελευταίες ώρες της ημέρας
Ολική έκλειψη ηλίου
Ολική έκλειψη ηλίου / REUTERS/Francisco Ubilla TPX IMAGES OF THE DAY
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Ένα εντυπωσιακό αστρονομικό θέαμα παρακολούθησαν χιλιάδες άνθρωποι την Τετάρτη (12.8.26) όταν η ολική έκλειψη Ηλίου πέρασε πάνω από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και τη βόρεια Ισπανία.

Η Σελήνη πέρασε ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο και για λίγα λεπτά κάλυψε πλήρως τον Ήλιο, βυθίζοντας στο σκοτάδι περιοχές που βρίσκονταν στη στενή ζώνη της ολικής έκλειψης ηλίου.

Από την Ισλανδία και την Ισπανία μέχρι τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Νορβηγία και τη Σλοβενία, πλήθος κόσμου στράφηκε προς τον ουρανό για να παρακολουθήσει το σπάνιο φαινόμενο.

Οι πιο εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν στις περιοχές όπου η έκλειψη ήταν ολική. Στην Ισλανδία, χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν σε σημεία με καθαρό ορίζοντα, περιμένοντας τη στιγμή που η Σελήνη θα έκρυβε πλήρως τον Ήλιο.

Η ολικότητα έφτασε στη δυτική Ισλανδία περίπου στις 20:45 ώρα Ελλάδας, ενώ η μέγιστη διάρκεια της πλήρους κάλυψης έφτασε τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, ανοικτά της δυτικής ακτής της χώρας.

Το φαινόμενο είχε ιδιαίτερη σημασία για την Ισλανδία, καθώς ήταν η πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου που ήταν ορατή από τη χώρα από το 1954.

Εντυπωσιακές εικόνες από την Ισπανία

Στην Ισπανία το θέαμα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακό, καθώς η ολική έκλειψη συνέπεσε με τις τελευταίες ώρες της ημέρας. Η ολικότητα έφτασε στη βόρεια Ισπανία περίπου στις 20:30 τοπική ώρα, με τον ουρανό να σκοτεινιάζει απότομα και τον Ήλιο να χάνεται πίσω από τη Σελήνη.

Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν το φαινόμενο από διάφορα σημεία της χώρας, ενώ οι εικόνες από πόλεις και περιοχές της βόρειας Ισπανίας αποτύπωσαν τη θεαματική αλλαγή του φωτός.

Η Ισπανία βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς η ολική έκλειψη ήταν η πρώτη που έγινε ορατή από την ηπειρωτική χώρα από το 1905.

Από τη Γαλλία μέχρι την Ιταλία

Το φαινόμενο έγινε αισθητό με διαφορετικό τρόπο και σε πολλές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες. Άνθρωποι στη Γαλλία, τη Νορβηγία, τη Σλοβενία, την Ιταλία, τη Μάλτα και τη Σουηδία παρακολούθησαν την έκλειψη με ειδικά γυαλιά, καταγράφοντας εικόνες και βίντεο.

Σε πολλές από τις εικόνες, η σταδιακή κάλυψη του Ήλιου δημιούργησε ένα ιδιαίτερο σκηνικό, ενώ στις περιοχές της ολικότητας το φως της ημέρας μειώθηκε απότομα.

Η έκλειψη μέσα από τα timelapse

Τα timelapse από διαφορετικά σημεία της Ευρώπης αποτύπωσαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την πορεία του φαινομένου, από τη στιγμή που η Σελήνη άρχισε να καλύπτει τον Ήλιο μέχρι την κορύφωση της ολικότητας.

Η NASA και η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία κατέγραψαν επίσης ζωντανά την εξέλιξη της έκλειψης, με εικόνες από τις περιοχές όπου η Σελήνη κάλυψε πλήρως τον ηλιακό δίσκο.

Ένα φαινόμενο που καθήλωσε τους θεατές

Η ολική έκλειψη έγινε όταν η Σελήνη πέρασε ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο και κάλυψε πλήρως τον ηλιακό δίσκο για όσους βρίσκονταν μέσα στη στενή ζώνη της σκιάς της. Για λίγα λεπτά, η ημέρα έδωσε τη θέση της στο σκοτάδι και ο ουρανός απέκτησε μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από την Ισλανδία, την Ισπανία και τις υπόλοιπες περιοχές όπου παρατηρήθηκε το φαινόμενο αποτύπωσαν ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά θεάματα της χρονιάς.

Η παρατήρηση της έκλειψης έγινε αποκλειστικά με ειδικά γυαλιά ή κατάλληλα φίλτρα προστασίας, καθώς η απευθείας θέαση του Ήλιου χωρίς κατάλληλη προστασία μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στα μάτια.

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