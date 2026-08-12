Κόσμος

Ο Τραμπ «ανακοίνωσε» την αποχώρηση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ

Η Λέβιτ ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2025, σε ηλικία μόλις 27 ετών, η νεότερη στην ιστορία που κατείχε τη συγκεκριμένη θέση
Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt σκύβει και μιλά στον Αμερικανό Πρόεδρο, Donald Trump
Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt σκύβει και μιλά στον Αμερικανό Πρόεδρο, Donald Trump / REUTERS / Φωτογραφία Jonathan Ernst
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, θα αποχωρήσει από τη θέση της στο τέλος Αυγούστου, προκειμένου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα μικρά παιδιά και την οικογένειά της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε την απόφαση με ανάρτησή του στο Truth Social αργά το το βράδυ της Τετάρτης (12.08.2026) ώρα Ελλάδας, χαρακτηρίζοντας την Κάρολαϊν Λέβιτ μία από τις πιο έμπιστες συνεργάτιδές του και εκφράζοντας την πλήρη κατανόηση και τον σεβασμό του για την επιλογή της να αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, η Λέβιτ δεν πρόκειται να απομακρυνθεί από το πολιτικό περιβάλλον του Τραμπ. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα συνεχίσει να τον συμβουλεύει ως εξωτερική συνεργάτιδα, ενώ αναμένεται να διατηρήσει σημαντικό ρόλο στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Η αποχώρηση έρχεται σε μία κρίσιμη περίοδο για την αμερικανική πολιτική σκηνή, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί προετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Η Λέβιτ ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου τον Ιανουάριο του 2025, σε ηλικία μόλις 27 ετών, η νεότερη στην ιστορία που κατείχε τη συγκεκριμένη θέση.

Προηγουμένως είχε διατελέσει εκπρόσωπος της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ το 2024, ενώ είχε εργαστεί και στην πρώτη κυβέρνηση του ηγέτη των Ρεπουμπλικανών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
232
139
94
88
79
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Αναφορές για απόπειρες αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» - «Ελπίζουν να μην ξυπνήσουν αύριο»
Το πλήρωμα διανύει τον ένατο μήνα στη θάλασσα και έχει συμπληρώσει 250 συνεχόμενες ημέρες χωρίς να προσεγγίσει στεριά, κάτι που αποτελεί ρεκόρ για αεροπλανοφόρο στη σύγχρονη εποχή
Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα
6
Το Κογκρέσο των ΗΠΑ δίνει «ψήφο εμπιστοσύνης» στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ – «Προτεραιότητα ο GSI»
«Το έργο θα συμβάλει στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού του Ισραήλ και θα επιτρέψει αμφίδρομες ροές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου»
Στιγμιότυπο από εργασίες ηλεκτρικής διασύνδεσης 14
Newsit logo
Newsit logo