Ο Τραμπ «ανακοίνωσε» την αποχώρηση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, θα αποχωρήσει από τη θέση της στο τέλος Αυγούστου, προκειμένου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα μικρά παιδιά και την οικογένειά της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε την απόφαση με ανάρτησή του στο Truth Social αργά το το βράδυ της Τετάρτης (12.08.2026) ώρα Ελλάδας, χαρακτηρίζοντας την Κάρολαϊν Λέβιτ μία από τις πιο έμπιστες συνεργάτιδές του και εκφράζοντας την πλήρη κατανόηση και τον σεβασμό του για την επιλογή της να αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο.

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Ωστόσο, η Λέβιτ δεν πρόκειται να απομακρυνθεί από το πολιτικό περιβάλλον του Τραμπ. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα συνεχίσει να τον συμβουλεύει ως εξωτερική συνεργάτιδα, ενώ αναμένεται να διατηρήσει σημαντικό ρόλο στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

BREAKING: Karoline Leavitt is stepping down as White House Press Secretary. She will leave at the end of the month to focus on her family. President Trump called her one of the very best to ever hold the job. She will remain a top outside advisor and key Republican voice.… pic.twitter.com/wPw2aaWrVG — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 12, 2026

Η αποχώρηση έρχεται σε μία κρίσιμη περίοδο για την αμερικανική πολιτική σκηνή, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί προετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες εκλογές.

They're GONE!



White House Press Secretary Karoline Leavitt says the Democrat Party that America knew is dead:



"This is no longer the Democrat Party of JFK. Heck, this is not even the Democrat Party of Barack Obama."



"This is a party that has been totally captivated by these… pic.twitter.com/ZtpGvj1GbX — Conservative Brief (@ConservBrief) August 11, 2026

Η Λέβιτ ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου τον Ιανουάριο του 2025, σε ηλικία μόλις 27 ετών, η νεότερη στην ιστορία που κατείχε τη συγκεκριμένη θέση.

Kid Asks Karoline Leavitt Her Least Favorite News Outlet



This is funniest stuff. pic.twitter.com/uWSywc4JLx — Lanie (@LanieeUSA) August 12, 2026

Προηγουμένως είχε διατελέσει εκπρόσωπος της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ το 2024, ενώ είχε εργαστεί και στην πρώτη κυβέρνηση του ηγέτη των Ρεπουμπλικανών.