Ενθουσιασμένος ο Τραμπ για το… φιλαράκι του, Κιμ Γιονγκ Ουν!

«Πολλές καλές συνομιλίες με τη Βόρεια Κορέα — πηγαίνουν καλά! Στο διάστημα αυτό, όχι Εκτοξεύεις Πυραύλων ούτε Πυρηνικές Δοκιμές εδώ και 8 μήνες. Όλη η Ασία είναι ενθουσιασμένη. Μόνο το Κόμμα της Αντιπολίτευσης, που περιλαμβάνει τα Fake News, παραπονιέται. Αν δεν ήμουν εδώ, θα ήμασταν τώρα σε Πόλεμο με τη Βόρεια Κορέα!», έγραψε ο Τραμπ σε μήνυμά του στο Twitter.

Many good conversations with North Korea-it is going well! In the meantime, no Rocket Launches or Nuclear Testing in 8 months. All of Asia is thrilled. Only the Opposition Party, which includes the Fake News, is complaining. If not for me, we would now be at War with North Korea!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2018