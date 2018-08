Η νέα οδηγός δεν πρόλαβε καν να πατήσει φρένο και έπεσε με το αυτοκίνητο σε τοίχο στο North Lincolnshire. Οι δύο συνεπιβάτες της νέας οδηγού έχουν υποστεί τρομακτικούς τραυματισμούς. Από τύχη, σύμφωνα με τον δικαστή, δεν πέθανε κανείς.

Η ετεροθαλής αδερφή της δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ενώ ένας φίλος της έχει υποστεί σοβαρά τραύματα.

Ήταν στις 20 Αυγούστου του περασμένου χρόνου που η 19χρονη έστελνε μηνύματα και έπαιρνε τηλέφωνο κυρίως έναν 40χρονο άντρα. Σταμάτησε σε βενζινάδικο και συνέχισε να μιλάει φεύγοντας. Είχε ξεχάσει να ανοίξει τα φώτα.

Ενώ έκανε βιντεοκλήση στο facebook που διήρκησε δύο λεπτά και 11 δευτερόλεπτα, τράκαρε χωρίς να πατήσει φρένο στον τοίχο. Οι δύο συνεπιβάτες της δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας και τραυματίστηκαν σοβαρά στη σφοδρή σύγκρουση.

https://t.co/0nuP9vnv34 Learner driver who crashed car into a wall while taking a video call is jailed for 18 months https://t.co/e5hBDpuCFd Daily Mail pic.twitter.com/ExapSbDd2T

