Επική μετακόμιση: Σήκωσαν με φορτηγό 2οροφο σπίτι 465 τ.μ. και το πήγαν πιο κάτω! (pics, vid)

Πρέπει να είναι η πιο περίεργη μετακόμιση που έχουμε δει ποτέ… Ενδεχομένως και η πιο βολική, αν σκεφτεί κανείς ότι οι ιδιοκτήτες του σπιτιού δεν χρειάστηκε να πακετάρουν τίποτα!

Πάντως, οι κάτοικοι του Σαν Φρανσίσκο πρέπει να έμειναν άναυδοι όταν το περασμένο Σάββατο (20/2) είδαν μια βικτοριανή κατοικία επιβλητικών διαστάσεων να μεταφέρεται πάνω σε φορτηγό μέσα στα στενά της πόλης τους.

Σύμφωνα με τον Guardian, το οικόπεδο στο οποίο βρίσκονταν επί 139 χρόνια το 465 τ.μ. σπίτι πουλήθηκε. Επειδή όμως η εν λόγω βικτοριανή κατοικία πρόκειται για κτήριο μεγάλης πολιτιστικής σημασίας, αποφασίστηκε η μεταφορά της 7 τετράγωνα πιο πέρα, από την Franklin Street στη Fulton Street.

